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00:11 (мск), источник: РИА Новости

Белый дом рассматривает варианты ответа на сокращение дипмиссии в Москве

ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости. Администрация США изучает возможные ответные меры на решение российских властей сократить число сотрудников американских дипмиссий в РФ, сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

Источник: Reuters

«В настоящее время мы изучаем наши варианты (действий) и, когда нам будет, что сказать, мы дадим вам знать», — заявила Сандерс на брифинге.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что персонал дипмиссий США в РФ будет таким же, как и персонал российских дипмиссий в Америке — по 455 человек с каждой стороны. По его словам, тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников — работали, до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность. Кроме того, будет закрыт доступ к некоторым объектам США в России.

Эти стало ответом на действия администрации предыдущего президента США Барака Обамы. В конце декабря 2016 года США приняли пакет антироссийских санкций, мотивируя это якобы «вмешательством в выборы» и «давлением на американских дипломатов», работающих в России. Среди прочего США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным «дачам» постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.

Москва категорически отрицает выдвинутые обвинения, называя их бездоказательными.

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