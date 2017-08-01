Маккейн заявил о расплате Путина за «нападение на демократию» США

Неудивительно, что Путин высылает американских дипломатов, но он и его приближенные заплатят за нападение на нашу демократию.
МИД 28 июля предписал США до 1 сентября сократить число сотрудников американских дипмиссий в России до 455 человек, таким образом приведя их «в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала. которые находятся в США». Кроме того, Россия с 1 августа изымает находящиеся в пользовании у США склад на Дорожной улице на юге Москвы и дачу в Серебряном бору.
В связи с этим США выразили протест. Об этом сообщила официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт. Несправедливыми ответные меры России против США также назвал бывший американский посол в России Майкл Макфол. «США не вмешивались в российские выборы. Поэтому действия российских властей против нашего посольства несправедливы», — написал он на своей странице в Twitter.
Президент России Владимир Путин 30 июля объяснил введение санкций против США тем, что американская сторона «предприняла ничем не спровоцированный, что очень важно, шаг по ухудшению российско-американских отношений». Путин добавил, что речь идет о «незаконных ограничениях, попытке воздействовать на другие страны мира, в том числе на своих союзников, которые заинтересованы в развитии и сохранении отношений с Российской Федерацией».
«Мы довольно долго ждали, что, может быть, что-то изменится к лучшему, питали такую надежду, что ситуация как-то поменяется. Но, судя по всему, если она и поменяется, то не скоро», — сообщил президент. «Мы должны, я посчитал, показать, что мы тоже уже без ответа ничего оставлять не будем», — добавил Путин.