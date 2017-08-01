Маккейн заявил о расплате Путина за «нападение на демократию» США

МИД 28 июля предписал США до 1 сентября сократить число сотрудников американских дипмиссий в России до 455 человек, таким образом приведя их «в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала. которые находятся в США». Кроме того, Россия с 1 августа изымает находящиеся в пользовании у США склад на Дорожной улице на юге Москвы и дачу в Серебряном бору.

В связи с этим США выразили протест. Об этом сообщила официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт. Несправедливыми ответные меры России против США также назвал бывший американский посол в России Майкл Макфол. «США не вмешивались в российские выборы. Поэтому действия российских властей против нашего посольства несправедливы», — написал он на своей странице в Twitter.