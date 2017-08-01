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01:32 (мск), источник: РБК

Трамп назвал Мадуро «захватившим абсолютную власть диктатором»

Президент США Дональд Трамп назвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро диктатором, который захватил абсолютную власть в стране. Заявление Трампа в эфире телеканал CNBC огласил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

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Его (Николаса Мадуро) последние действия вчера по возмутительному захвату абсолютной власти через поддельные выборы национального учредительного собрания (Конституционной ассамблеи) представляют собой очень серьезный удар по демократии в нашем полушарии. Мадуро не просто плохой лидер, теперь он диктатор.
Дональд Трамп

Также президент США призвал власти Венесуэлы уважать конституцию страны и провести свободные выборы, освободить политзаключенных и заняться решением гуманитарным проблем жителей. Кроме того, в заявлении Трампа содержится призыв прекратить репрессии в отношении венесуэльцев. В заявлении американского лидера также указывается, что США и их союзники намерены привлечь к ответственности всех, кто виновен в росте насилия и нарушении прав человека в Венесуэле.

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Ранее Министерство финансов США ввело санкции против Николаса Мадуро из-за проведения в стране выборов в Национальное учредительное собрание (Конституционную ассамблею). В заявлении Минфина США указывается, что активы Мадуро, подпадающие под юрисдикцию США, будут заморожены.

«Вчерашние незаконные выборы подтверждают, что Мадуро — диктатор, который игнорирует волю венесуэльского народа. Наказав Мадуро, Соединенные Штаты ясно заявляют о нашей оппозиции политике своего режима и нашей поддержке народа Венесуэлы, которые стремятся вернуть свою страну к полной и процветающей демократии», — указываются в заявлении слова секретаря казначейства Стивена Мнучина.

Выборы в Конституционную ассамблею, созванную по инициативе Мадуро, состоялись 30 июля. Ассамблея намерена внести ряд поправок в действующую Конституцию страны. Таким образом, ассамблея сможет распустить парламент страны, в котором 65% мест занимает оппозиция.

По данным национального избирательного совета Венесуэлы, явка на выборах составила около 41,53%. Всего на выборах проголосовало более 8 млн человек. Оппозиционеры во время выборов оппозиция проводили массовые уличные акции протеста. По информации венесуэльской оппозиции, явка на выборы составила 12%. Оппозиция в середине июля провела референдум, на котором 98% избирателей проголосовали против конституционной реформы.

Комментарии
1
Я Я
Очередная голубо-розовая революция фашингтона
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