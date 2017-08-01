Трамп назвал Мадуро «захватившим абсолютную власть диктатором»

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий

Его (Николаса Мадуро) последние действия вчера по возмутительному захвату абсолютной власти через поддельные выборы национального учредительного собрания (Конституционной ассамблеи) представляют собой очень серьезный удар по демократии в нашем полушарии. Мадуро не просто плохой лидер, теперь он диктатор. Дональд Трамп

Также президент США призвал власти Венесуэлы уважать конституцию страны и провести свободные выборы, освободить политзаключенных и заняться решением гуманитарным проблем жителей. Кроме того, в заявлении Трампа содержится призыв прекратить репрессии в отношении венесуэльцев. В заявлении американского лидера также указывается, что США и их союзники намерены привлечь к ответственности всех, кто виновен в росте насилия и нарушении прав человека в Венесуэле.

Читайте также США эвакуируют семьи своих дипломатов из Венесуэлы

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против Николаса Мадуро из-за проведения в стране выборов в Национальное учредительное собрание (Конституционную ассамблею). В заявлении Минфина США указывается, что активы Мадуро, подпадающие под юрисдикцию США, будут заморожены.

«Вчерашние незаконные выборы подтверждают, что Мадуро — диктатор, который игнорирует волю венесуэльского народа. Наказав Мадуро, Соединенные Штаты ясно заявляют о нашей оппозиции политике своего режима и нашей поддержке народа Венесуэлы, которые стремятся вернуть свою страну к полной и процветающей демократии», — указываются в заявлении слова секретаря казначейства Стивена Мнучина.

Выборы в Конституционную ассамблею, созванную по инициативе Мадуро, состоялись 30 июля. Ассамблея намерена внести ряд поправок в действующую Конституцию страны. Таким образом, ассамблея сможет распустить парламент страны, в котором 65% мест занимает оппозиция.