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01:11 (мск), источник: РИА Новости

Собянин возглавил национальный рейтинг мэров за июнь-июль 2017 года

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин возглавил национальный рейтинг градоначальников за июнь-июль 2017 года.

Источник: РИА Новости

Исследование было проведено центром информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве России. Результаты были получены на основании анкетирования и опросов политологов. Под «мэрами» в исследовании имелись в виду избранные главы городов или руководители городских администраций. Всего в рейтинге представлены 88 городов России.

Согласно данным исследования, рейтинг возглавил мэр столицы. В первую пятерку также вошли мэр Белгорода, глава администрации Уфы, мэры Салехарда Иван Кононенко и Тюмени Александр Моор.

Замыкают рейтинг руководитель администрации Читы Олег Кузнецов, мэры Элисты Окон Нохашкиев, Кирова Александр Перескоков и Волгограда Виталий Лихачев, а также Сергей Фролов, с 20 июля исполняющий обязанности мэра Омска.

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