Собянин возглавил национальный рейтинг мэров за июнь-июль 2017 года
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин возглавил национальный рейтинг градоначальников за
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин возглавил национальный рейтинг градоначальников за
Исследование было проведено центром информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве России. Результаты были получены на основании анкетирования и опросов политологов. Под «мэрами» в исследовании имелись в виду избранные главы городов или руководители городских администраций. Всего в рейтинге представлены 88 городов России.
Согласно данным исследования, рейтинг возглавил мэр столицы. В первую пятерку также вошли мэр Белгорода, глава администрации Уфы, мэры Салехарда Иван Кононенко и Тюмени Александр Моор.
Замыкают рейтинг руководитель администрации Читы Олег Кузнецов, мэры Элисты Окон Нохашкиев, Кирова Александр Перескоков и Волгограда Виталий Лихачев, а также Сергей Фролов, с 20 июля исполняющий обязанности мэра Омска.