Собянин возглавил национальный рейтинг мэров за июнь-июль 2017 года

Исследование было проведено центром информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве России. Результаты были получены на основании анкетирования и опросов политологов. Под «мэрами» в исследовании имелись в виду избранные главы городов или руководители городских администраций. Всего в рейтинге представлены 88 городов России.