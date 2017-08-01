Выдача электронных виз стартовала в рамках «Свободного порта»

Источник: AP 2017

С 1 августа граждане 18 стран смогут прибыть на Дальний Восток по электронной визе. Подать заявку можно на специализированном сайте, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу vинвостокразвития РФ.

«Дальний Восток стал территорией применения беспрецедентных решений и внедрения уникальных механизмов. Введение электронной визы — новаторский инструмент для нашей страны. И начнется внедрение этого инструмента с Дальнего Востока», — подчеркнул министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. — По такой визе можно будет приехать в любой регион, на территории которого установлен режим Свободного порта.

Вначале по новой схеме заработают первые два пункта пропуска во Владивостоке. По электронной визе можно будет приехать через морской пункт пропуска во Владивостоке и аэропорт Кневичи. С января 2018 года таких пунктов пропуска станет четыре. Можно будет посетить также Камчатку и Сахалинскую область.

В Хабаровском крае хоть и действует режим Свободного порта в Ванинском районе, там нет пассажирского пункта пропуска, поэтому через Ванино въехать не получится. Пункт пропуска есть в Хабаровске, но вопрос распространения режима Свободного порта на краевой центр «завис» и решится не раньше конца года.



По словам Александра Галушки, оформление электронных виз станет максимально простым и доступным — достаточно будет оставить заявление на специальном сайте за четыре дня до даты предполагаемого въезда. И в случае положительного решения — прилететь.

«Иностранные граждане 18 государств, включая Японию, Китай, Сингапур, смогут оформить визу через Интернет. Не нужно посещать консульские учреждения, беспокоиться о прохождении собеседования. За 4 дня заполняется заявление на специализированном сайте МИД России, прикрепить фотографию и кликнуть на значок отправки документа. Ответ придет в течение 3 дней», — уточнил глава минвостокразвития России.