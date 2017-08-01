Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ответ НАТО и леденящая мощь: Запад обсуждает парад ВМФ - СМИ
В Свердловской области разразился медицинский скандал
Обвиняемая в ДТП с «пьяным» мальчиком сделала заявление в суде
В московском метро появится «розовая» ветка
Меладзе и Джанабаева вместе блистали на красной дорожке (фото)
Гендерный разрыв по-японскиЯпонских женщин ограничивает высокая эффективность труда в стране
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала»
Умерла Жанна Моро
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
Карета скорой помощи приехала за Пугачевой в Баку - СМИ
Тысяча роз: муж удивил Кожевникову на выписке
49-летнюю Валерию уличили в пластике (фото)
30-летняя Полина Гагарина показала роскошную фигуру в купальнике
7 косметологических процедур, противопоказанных летом
Задувать свечи на торте оказалось небезопасным занятием
В России упразднили понятие «дача»
В московском метро появится «розовая» ветка
Фоторепортажи
10Японская поэзия спорта
8Отпуск с дымком
04:00 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Губернатор края встретился с замминистра связи и массовых коммуникаций РФ

Вячеслав Шпорт и Алексей Волин обсудили развитие цифрового вещания в глубинке.

Вопросы развития цифрового вещания в Хабаровском крае в ходе рабочей встречи обсудил губернатор Вячеслав Шпорт с заместителем министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексеем Волиным.

Отмечено, что регион стал первым в стране, где запущено телевещание в цифровом формате. В рамках профильной федеральной программы в крае завершено строительство эфирной телесети, которая включает в себя инфраструктуру для вещания каналов первого цифрового мультиплекса. Пользоваться этой услугой могут 97% жителей края. Однако, как отметил Вячеслав Шпорт, проблема приема цифрового сигнала по-прежнему остро стоит в отдаленных и северных территориях региона.

Кроме того, после планируемого к 2019 году отключения вещания в аналоговом формате в стране, без доступа к сигналу общедоступных телевизионных каналов могут остаться жители 88 населенных пунктов, в которых проживают около 24 тысяч человек. В основном это отдаленные от центра территории, которые пока имеют возможность принимать только аналоговый сигнал.
«Доступность современных услуг связи является важной составляющей качества жизни наших жителей. В этом направлении в регионе проводится большая работа, которую необходимо продолжать. Чтобы обеспечить жителей края цифровым телевизионным сигналом первого мультиплекса, необходимо строительство еще 33 объектов. Это позволит полностью закрыть потребность в населенных пунктах численностью не менее 200 человек. Мы просим вас оказать содействие в решении этого вопроса и поддержать наше предложение о включении этих объектов в федеральную программу», — сказал Вячеслав Шпорт.
Алексей Волин подчеркнул, что в реализации федеральной программы Хабаровский край с самого начала занял активную позицию.

«Мы видим, что достигнуты хорошие результаты. Работу нужно продолжать и, конечно, по мере возможности мы готовы оказать содействие в выделении средств. Важно, чтобы принципиальное решение было принято по линии Минфина РФ», — сказал Алексей Волин.

Напомним, что в настоящее время в крае завершен основой этап строительства сети цифрового эфирного телевещания. Введены в эксплуатацию 93 объекта, которые обеспечивают возможность приема пакета программ первого мультиплекса для 97% жителей в 290 населенных пунктах. Также в крае построены 52 объекта, вещающие программы пакета второго цифрового мультиплекса. До конца 2018 года запланировано строительство еще 41 объекта.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Белый дом рассматривает варианты ответа на сокращение дипмиссии
СМИ сообщили о «крайне необычных» действиях подводной лодки КНДР
Чартерные авиарейсы могут стать регулярными из-за срывов
Трамп назвал Мадуро «захватившим абсолютную власть диктатором»
Маккейн прокомментировал контрмеры России в отношении США
Кириенко оценил нововведения на конкурсе президентских грантов
Дипломаты заявили о преждевременной блокировке дачи США в РФ
Спорт
«Спартак» вернулся. Первая победа чемпиона России по футболу В заключительной встрече 3-го тура команда Массимо Карреры сломила сопротивление "Краснодара" и одержала свою первую победу в чемпионате России-2017/18
Авто
Россиянам предложат недорогой 7-местный кроссовер Российский офис китайской компании Lifan Motors заявил, что осенью 2017 года на российский рынок выйдет модель Myway
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала» По информации источников, студию, которую ведущий занимал еще со времен «Большой стирки», получит Дмитрий Шепелев со своей новой передачей
Недвижимость
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
На крупного московского застройщика завели уголовное дело
В России упразднили понятие «дача»
«Розовую» ветку метро в Москве запустят в конце 2018 года
Леди
Чего вы не знали о «сладкой» жизни восточных женщин Драгоценности, шелка, дворцы — многие именно так представляют себе жизнь женщин Востока. Но привлекательна ли на самом деле эта «золотая сказка»?
Дети
Стефания Маликова поступила в престижный вуз Дочь Дмитрия Маликова дала полезный совет будущим выпускникам.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь