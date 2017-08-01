Губернатор края встретился с замминистра связи и массовых коммуникаций РФ

Вопросы развития цифрового вещания в Хабаровском крае в ходе рабочей встречи обсудил губернатор Вячеслав Шпорт с заместителем министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексеем Волиным.



Отмечено, что регион стал первым в стране, где запущено телевещание в цифровом формате. В рамках профильной федеральной программы в крае завершено строительство эфирной телесети, которая включает в себя инфраструктуру для вещания каналов первого цифрового мультиплекса. Пользоваться этой услугой могут 97% жителей края. Однако, как отметил Вячеслав Шпорт, проблема приема цифрового сигнала по-прежнему остро стоит в отдаленных и северных территориях региона.



Кроме того, после планируемого к 2019 году отключения вещания в аналоговом формате в стране, без доступа к сигналу общедоступных телевизионных каналов могут остаться жители 88 населенных пунктов, в которых проживают около 24 тысяч человек. В основном это отдаленные от центра территории, которые пока имеют возможность принимать только аналоговый сигнал.

«Доступность современных услуг связи является важной составляющей качества жизни наших жителей. В этом направлении в регионе проводится большая работа, которую необходимо продолжать. Чтобы обеспечить жителей края цифровым телевизионным сигналом первого мультиплекса, необходимо строительство еще 33 объектов. Это позволит полностью закрыть потребность в населенных пунктах численностью не менее 200 человек. Мы просим вас оказать содействие в решении этого вопроса и поддержать наше предложение о включении этих объектов в федеральную программу», — сказал Вячеслав Шпорт.

Алексей Волин подчеркнул, что в реализации федеральной программы Хабаровский край с самого начала занял активную позицию.