Губернатор края встретился с замминистра связи и массовых коммуникаций РФ
Вячеслав Шпорт и Алексей Волин обсудили развитие цифрового вещания в глубинке.
Вячеслав Шпорт и Алексей Волин обсудили развитие цифрового вещания в глубинке.
Вопросы развития цифрового вещания в Хабаровском крае в ходе рабочей встречи обсудил губернатор Вячеслав Шпорт с заместителем министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексеем Волиным.
Отмечено, что регион стал первым в стране, где запущено телевещание в цифровом формате. В рамках профильной федеральной программы в крае завершено строительство эфирной телесети, которая включает в себя инфраструктуру для вещания каналов первого цифрового мультиплекса. Пользоваться этой услугой могут 97% жителей края. Однако, как отметил Вячеслав Шпорт, проблема приема цифрового сигнала
Кроме того, после планируемого к 2019 году отключения вещания в аналоговом формате в стране, без доступа к сигналу общедоступных телевизионных каналов могут остаться жители 88 населенных пунктов, в которых проживают около 24 тысяч человек. В основном это отдаленные от центра территории, которые пока имеют возможность принимать только аналоговый сигнал.
«Доступность современных услуг связи является важной составляющей качества жизни наших жителей. В этом направлении в регионе проводится большая работа, которую необходимо продолжать. Чтобы обеспечить жителей края цифровым телевизионным сигналом первого мультиплекса, необходимо строительство еще 33 объектов. Это позволит полностью закрыть потребность в населенных пунктах численностью не менее 200 человек. Мы просим вас оказать содействие в решении этого вопроса и поддержать наше предложение о включении этих объектов в федеральную программу», — сказал Вячеслав Шпорт.
Алексей Волин подчеркнул, что в реализации федеральной программы Хабаровский край с самого начала занял активную позицию.
«Мы видим, что достигнуты хорошие результаты. Работу нужно продолжать и, конечно, по мере возможности мы готовы оказать содействие в выделении средств. Важно, чтобы принципиальное решение было принято по линии Минфина РФ», — сказал Алексей Волин.
Напомним, что в настоящее время в крае завершен основой этап строительства сети цифрового эфирного телевещания. Введены в эксплуатацию 93 объекта, которые обеспечивают возможность приема пакета программ первого мультиплекса для 97% жителей в 290 населенных пунктах. Также в крае построены 52 объекта, вещающие программы пакета второго цифрового мультиплекса. До конца 2018 года запланировано строительство еще 41 объекта.