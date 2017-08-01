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04:44 (мск), источник: AmurMedia.ru

Владимир Путин на этой неделе отправится на Дальний Восток

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 1 августа, AmurMedia.

Президент Владимир Путин может прилететь на Дальний Восток уже на этой неделе. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил на брифинге, комментируя ряд сообщений о том, что якобы «борт номер один» видели в Абакане, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на «Российскую газету».

Президент Владимир Путин не прилетал в Хакасию, заявили в Кремле. Но во второй половине недели действительно собирается на Дальний Восток.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал ряд сообщений о том, что якобы «борт номер один» видели в Абакане.

«Президент Путин не прилетал в Хакасию, — опроверг Песков. — Но во второй половине недели запланирована дальневосточная поездка, президент будет на Дальнем Востоке».

Подробности в Кремле обещали сообщить позже.

«Там, естественно, подготовка идет, передовой группы и так далее.

Это обычная практика, — объяснил Песков. Этим, вероятно, можно объяснить возможное присутствие самолетов специального летного авиаотряда в регионе.

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