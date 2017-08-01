Владимир Путин на этой неделе отправится на Дальний Восток
Об этом сообщил
Об этом сообщил
Хабаровск, 1 августа, AmurMedia.
Президент Владимир Путин может прилететь на Дальний Восток уже на этой неделе. Об этом
Президент Владимир Путин не прилетал в Хакасию, заявили в Кремле. Но во второй половине недели действительно собирается на Дальний Восток.
«Президент Путин не прилетал в Хакасию, — опроверг Песков. — Но во второй половине недели запланирована дальневосточная поездка, президент будет на Дальнем Востоке».
Подробности в Кремле обещали сообщить позже.
«Там, естественно, подготовка идет, передовой группы и так далее.
Это обычная практика, — объяснил Песков. Этим, вероятно, можно объяснить возможное присутствие самолетов специального летного авиаотряда в регионе.