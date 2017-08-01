Гринпис России прокомментировал опасность пыления угля и глинозема в Ванинском районе
Также представитель экологической организации выразил озабоченность судьбой инициативы по запрету на открытую перевалку угля.
Также представитель экологической организации выразил озабоченность судьбой инициативы по запрету на открытую перевалку угля.
Хабаровск, 1 августа, AmurMedia.
Появление в воздухе поселка Ванино в Хабаровском крае «черного снега» из угольной пыли может быть опасно для здоровья детей и людей, страдающих астмой. Об этом сообщил корр. ИА AmurMedia в Москве руководитель энергетической программы Гринпис России Владимир Чупров.
Ранее агентство неоднократно сообщало, что жители поселка Ванино сообщают о пылении угля и глинозема. В то же время, в администрации ОАО «Порт Ванино» дежурно сообщали, что на официальную телефонную линию порта заявлений от жителей поселка Ванино по факту пыления глинозема в последние два месяца не поступало, а все мероприятия по экологически безопасному функционированию идут по плану.
— Статистика о заболеваниях шахтеров доказывает, что угольная пыль влияет на легкие. Однако главный вопрос не в этом, а в том, сколько нужно пыли, чтобы нанести существенный вред здоровью? Когда защитники открытой перевалки угля говорят, что все нормально и опасных концентрат в воздухе не обнаружено, все не так просто. Концентраты измеряют в промышленных зонах. Конечно, для работающих там шахтеров — взрослых здоровых мужчин — угольная пыль не опасна. Хотя и известно, что многие шахтеры все же получают
По его словам, люди, проживающие вблизи промышленных объектов, могут иметь
— Рядом могут находиться дети, у которых еще не сформированы легкие. Их, конечно, нельзя грести под одну гребенку с шахтерами.
Представитель «Гринпис» заметил, что если в воздухе появляется угольная пыль и подоконник в домах становится черным, некоторые категории населения могут получить осложнения.
— Мы должны быть цивилизованным государством. Надо добиваться создания закрытой перевалки угля.
Владимир Чупров добавил, что потребление угля в мире резко падает.
— У меня ощущение, что угольщики пытаются сделать последний рывок, используют последний шанс вскрыть самые крупные залежи угля и на излете конца угольного рынка снять моржу. Для того, чтобы это сделать быстро, надо снизить экологические стандарты. Жители Ванино и Находки скорость реализации угольных проектов ощущают на себе. Никаких согласований и экологических обременений предприятия не применяют. Им надо просто продать как можно быстрее товар пока рынок не закрылся. Платить за это своей жизнью и здоровьем будут обычные люди.
В заключение эксперт выразил озабоченность, что «Единая Россия» хочет отказаться от внесенного в Госдуму законопроекта о запрете на открытую перевалку угля.
— Это будет очень неправильно, — заключил Владимир Чупров.
Напомним, депутаты партии «Единая Россия» скорректировали законопроект, запрещающий открытую перевалку угля в морских портах. В доработанном варианте депутаты требуют снизить вредные выбросы с помощью доступных технологий. Требование к оборудованию установит правительство.
Свою позицию по перевалке угля также презентовали депутаты от ЛДПР. Они предлагают обязать стивидоров оборудовать морские терминалы закрытыми зонами пересыпки. Кроме того, депутаты требуют устанавливать там конвейерное и перегрузочное оборудование закрытого типа.
Предложения об ужесточении требований к стивидорам появились после обращения к президент школьника из Находки. Школьник пожаловался Владимиру Путину на критическую экологическую ситуацию в городе. После этого «Единая Россия» выступила с предложением запретить открытую перевалку угля. Инициатива вызвала резкую критику у минтранса и минэнерго.