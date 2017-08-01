Гринпис России прокомментировал опасность пыления угля и глинозема в Ванинском районе

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 1 августа, AmurMedia.

Появление в воздухе поселка Ванино в Хабаровском крае «черного снега» из угольной пыли может быть опасно для здоровья детей и людей, страдающих астмой. Об этом сообщил корр. ИА AmurMedia в Москве руководитель энергетической программы Гринпис России Владимир Чупров.

Ранее агентство неоднократно сообщало, что жители поселка Ванино сообщают о пылении угля и глинозема. В то же время, в администрации ОАО «Порт Ванино» дежурно сообщали, что на официальную телефонную линию порта заявлений от жителей поселка Ванино по факту пыления глинозема в последние два месяца не поступало, а все мероприятия по экологически безопасному функционированию идут по плану.

— Статистика о заболеваниях шахтеров доказывает, что угольная пыль влияет на легкие. Однако главный вопрос не в этом, а в том, сколько нужно пыли, чтобы нанести существенный вред здоровью? Когда защитники открытой перевалки угля говорят, что все нормально и опасных концентрат в воздухе не обнаружено, все не так просто. Концентраты измеряют в промышленных зонах. Конечно, для работающих там шахтеров — взрослых здоровых мужчин — угольная пыль не опасна. Хотя и известно, что многие шахтеры все же получают из-за нее профессиональные заболевания. Частицы угля попадают в легкие и поражают их. Когда же мы говорим о гражданском населении, опасность вырастает в разы, — отметил Владимир Чупров.

По его словам, люди, проживающие вблизи промышленных объектов, могут иметь бронхо-легочные заболевания, астму.

— Рядом могут находиться дети, у которых еще не сформированы легкие. Их, конечно, нельзя грести под одну гребенку с шахтерами.

Представитель «Гринпис» заметил, что если в воздухе появляется угольная пыль и подоконник в домах становится черным, некоторые категории населения могут получить осложнения.

— Мы должны быть цивилизованным государством. Надо добиваться создания закрытой перевалки угля.

Владимир Чупров добавил, что потребление угля в мире резко падает.

— У меня ощущение, что угольщики пытаются сделать последний рывок, используют последний шанс вскрыть самые крупные залежи угля и на излете конца угольного рынка снять моржу. Для того, чтобы это сделать быстро, надо снизить экологические стандарты. Жители Ванино и Находки скорость реализации угольных проектов ощущают на себе. Никаких согласований и экологических обременений предприятия не применяют. Им надо просто продать как можно быстрее товар пока рынок не закрылся. Платить за это своей жизнью и здоровьем будут обычные люди.

В заключение эксперт выразил озабоченность, что «Единая Россия» хочет отказаться от внесенного в Госдуму законопроекта о запрете на открытую перевалку угля.

— Это будет очень неправильно, — заключил Владимир Чупров.

Напомним, депутаты партии «Единая Россия» скорректировали законопроект, запрещающий открытую перевалку угля в морских портах. В доработанном варианте депутаты требуют снизить вредные выбросы с помощью доступных технологий. Требование к оборудованию установит правительство.

Свою позицию по перевалке угля также презентовали депутаты от ЛДПР. Они предлагают обязать стивидоров оборудовать морские терминалы закрытыми зонами пересыпки. Кроме того, депутаты требуют устанавливать там конвейерное и перегрузочное оборудование закрытого типа.