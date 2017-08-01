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04:53 (мск), источник: Ведомости

CNN: Северная Корея провела испытания по запуску ракет с подводной лодки

Военные США обнаружили «чрезвычайно необычную, беспрецедентную активность» на северокорейской подводной лодке, с которой, вероятно, был осуществлен испытательный пуск ракеты, сообщает CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

Источник: Reuters

Собеседники считают, что речь идет о так называемом «холодном запуске», при котором ракета из пускового отсека выталкивается паром и уже в воздухе запускает двигатели. В этом году подобные испытания КНДР провела трижды, причем из них два раза — в июле.

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О результатах запуска не сообщается. В то же время собеседники телекомпании отмечают: если бы он был осуществлен по стандартной траектории, то мог бы представлять потенциальную опасность таким городам как Лос-Анджелес, Денвер и Чикаго. 28 июля КНДР осуществила запуск баллистической ракеты, которую в США считают межконтинентальной.

Президент США Дональд Трамп, комментируя ответные планы Белого Дома заявлял ранее: «Мы справимся с Северной Кореей, мы сможем справиться с ними, и мы справимся. Мы со всем справимся». Пресс-секретарь администрации поясняла, что «на столе сейчас все варианты», но о конкретном выборе Трамп пока не распространяется.

Накануне постпред США при ООН Никки Хейли заявляла, что время переговоров с КНДР осталось в прошлом.

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