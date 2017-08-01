Привлекать новых игроков на рынок социальных услуг собираются власти Хабаровского края

В крае растет количество НКО, которые работают в социальной сфере. Больше всего поставщиков услуг появляется в области обязательного медицинского страхования и социального обслуживания. В то же время участники встречи отметили, что суммы, которые бюджет направляет негосударственным организациям, невелики.

«Мы должны более активно привлекать новых игроков на рынок социальных услуг. Во-первых, наращивать объем бюджетных средств, выделяемых негосударственным организациям, во-вторых — готовить методологию по участию таких компаний. Желающих прийти на рынок образовательных, социальных услуг довольно много, но их еще нужно обучить работать в этой сфере. В Хабаровском крае это делается при поддержке научных организаций и НКО. И третья задача — приход таких компаний и НКО в районы края, так как пока социальное предпринимательство у нас развивается главным образом в крупных городах. Развитие конкурентного рынка в социальной сфере, безусловно, положительно повлияет на качество услуг», — считает Василий Шихалев.