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05:36 (мск), источник: Губерния онлайн

Привлекать новых игроков на рынок социальных услуг собираются власти Хабаровского края

Развитие социального предпринимательства обсудили в правительстве Хабаровского края. Заседание провел первый зампред правительства региона по экономическим вопросам Василий Шихалев, участие в разговоре приняли представители краевых министерств и руководители некоммерческих организаций.

В крае растет количество НКО, которые работают в социальной сфере. Больше всего поставщиков услуг появляется в области обязательного медицинского страхования и социального обслуживания. В то же время участники встречи отметили, что суммы, которые бюджет направляет негосударственным организациям, невелики.

«Мы должны более активно привлекать новых игроков на рынок социальных услуг. Во-первых, наращивать объем бюджетных средств, выделяемых негосударственным организациям, во-вторых — готовить методологию по участию таких компаний. Желающих прийти на рынок образовательных, социальных услуг довольно много, но их еще нужно обучить работать в этой сфере. В Хабаровском крае это делается при поддержке научных организаций и НКО. И третья задача — приход таких компаний и НКО в районы края, так как пока социальное предпринимательство у нас развивается главным образом в крупных городах. Развитие конкурентного рынка в социальной сфере, безусловно, положительно повлияет на качество услуг», — считает Василий Шихалев.

Согласно поручению президента РФ, к 2020 году 10% от всех бюджетных средств, направляемых на социальные услуги, должны передаваться негосударственным организациям, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.

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Привлекать новых игроков на рынок социальных услуг собираются власти Хабаровского края
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