Глава краевого избиркома Константин Бочаров не подтвердил слухи об отставке

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Глава избирательной комиссии Красноярского края Константин Бочаров опроверг слухи о своей отставке. По словам руководителя избиркома, он продолжает работать на своем посту.

Информация об уходе Бочарова появилась на странице депутата Горсовета Владимира Владимирова в Facebook. По данным парламентария, новым руководителем избиркома должен стать глава экспертно-аналитического управления губернатора Алексей Подушкин. Однако Бочаров заявил, что информация неверна.

«Господи, я не писал никакого заявления! Пока, на сегодняшний день, остаюсь работать. Почему такие слухи пошли? Видимо, очень хотят, чтобы я ушел. Я многим мешаю», — рассказал Бочаров журналистам.

Константин Бочаров возглавляет избирательную комиссию Красноярского края с 2003 года. В 2007, 2011 и 2016 годах он был переназначен на пост руководителя.

О возможном уходе Бочарова впервые стало известно еще в октябре — спустя некоторое время после выборов в Законодательное собрание. По данным газеты «Ведомости», причиной могло стать «большое количество жалоб на нарушения».