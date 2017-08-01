Глава краевого избиркома Константин Бочаров не подтвердил слухи об отставке
Ранее о возможном уходе Бочарова сообщил Владимир Владимиров.
Ранее о возможном уходе Бочарова сообщил Владимир Владимиров.
Глава избирательной комиссии Красноярского края Константин Бочаров опроверг слухи о своей отставке. По словам руководителя избиркома, он продолжает работать на своем посту.
Информация об уходе Бочарова появилась на странице депутата Горсовета Владимира Владимирова в Facebook. По данным парламентария, новым руководителем избиркома должен стать глава
«Господи, я не писал никакого заявления! Пока, на сегодняшний день, остаюсь работать. Почему такие слухи пошли? Видимо, очень хотят, чтобы я ушел. Я многим мешаю», — рассказал Бочаров журналистам.
Константин Бочаров возглавляет избирательную комиссию Красноярского края с 2003 года. В 2007, 2011 и 2016 годах он был переназначен на пост руководителя.
О возможном уходе Бочарова впервые стало известно еще в октябре — спустя некоторое время после выборов в Законодательное собрание. По данным газеты «Ведомости», причиной могло стать «большое количество жалоб на нарушения».
Согласно нынешнему законодательству, членов региональных комиссий назначают губернатор и парламент, а две кандидатуры (на пост главы и секретаря) рекомендуются Центризбиркомом. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявляла, что пролонгация полномочий региональных руководителей зависит от итогов сентябрьских выборов.