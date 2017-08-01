Повысить уровень жизни в Хабаровском крае мешают федеральные компании — Загорский
Участники заседания рабочей группы по внедрению в регионе Стандартов развития конкуренции не видят результата от действий чиновников.
Участники заседания рабочей группы по внедрению в регионе Стандартов развития конкуренции не видят результата от действий чиновников.
Хабаровск, 1 августа, AmurMedia.
Стандарт развития конкуренции в Хабаровском крае внедряется поступательно — прозвучало на заседании одноименной рабочей группы в правительстве края. Однако, некоторые участники заседания не видят улучшения ситуации в реальности. В ответ на
Стандарт развития конкуренции — это не
Осязаемым результатом данных мер должно быть улучшение качества жизни граждан — это аксиома всякого демократического государства, которое таковым является или хочет являться.
За неполных три года работы в данном направлении, по словам Ивана Загорского, Хабаровский край удостоился шестой строчки в рейтинге из оцениваемых 85 регионов. Доля негосударственных организаций в финансировании своей деятельности за счет бюджетных средств выросла до 3% в отдельных отраслях.
Однако, как показали прения, последовавшие вслед за выступлением Загорского, участников заседания больше волнует то, как все сделанные шаги отражаются на реалиях жизни, какую пользу получают жители Хабаровского края от усилий органов власти.
Один из прозвучавших вопросов к выступавшему: «Если бы не усилия органов власти, ситуация бы
Неожиданным был, судя по ответу, и второй вопрос: «Если так все идет хорошо, то почему не меняется ситуация с заработной платой, по которой регион находится в числе других на 18 месте, и со стоимостью корзины, по которой мы на 9 месте?».
— Мне кажется, это вопрос относится больше к экономике, чем к конкуренции, — после непродолжительной паузы несколько неуверенно сказал Иван Загорский. — Много факторов на это влияет. И вы же знаете, многие организации в Хабаровске являются филиалами компаний федерального значения. И большое количество доходов этих компаний не остается в крае…
Выходит, предпринимаемые действия не
И пока ситуация не будет анализироваться всесторонне, оцениваться с точки зрения практической значимости и реальных изменений, корректироваться в соответствии с ними, Хабаровский край в рейтинге регионов по качеству жизни будет занимать 36 место, уступая