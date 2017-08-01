Повысить уровень жизни в Хабаровском крае мешают федеральные компании — Загорский

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 1 августа, AmurMedia.

Стандарт развития конкуренции в Хабаровском крае внедряется поступательно — прозвучало на заседании одноименной рабочей группы в правительстве края. Однако, некоторые участники заседания не видят улучшения ситуации в реальности. В ответ на вопросы-возражения заместитель министра экономического развития края по развитию предпринимательства и рынков Иван Загорский фактически возложил ответственность за это на федеральные компании, сообщил корр. ИА AmurMedia.

Стандарт развития конкуренции — это не какая-то местная инициатива регионов, это распоряжение правительства РФ от 2015 года, целями которого являются «выявление потенциала развития экономики страны, создание стимулов и содействие формированию условий для развития, поддержки и защиты субъектов малого и среднего предпринимательства».

Осязаемым результатом данных мер должно быть улучшение качества жизни граждан — это аксиома всякого демократического государства, которое таковым является или хочет являться.

За неполных три года работы в данном направлении, по словам Ивана Загорского, Хабаровский край удостоился шестой строчки в рейтинге из оцениваемых 85 регионов. Доля негосударственных организаций в финансировании своей деятельности за счет бюджетных средств выросла до 3% в отдельных отраслях.

Однако, как показали прения, последовавшие вслед за выступлением Загорского, участников заседания больше волнует то, как все сделанные шаги отражаются на реалиях жизни, какую пользу получают жители Хабаровского края от усилий органов власти.

Один из прозвучавших вопросов к выступавшему: «Если бы не усилия органов власти, ситуация бы как-то изменилась? Если да, то в какую сторону?» Заместитель министра явно не ожидал такого вопроса. Несколько фраз, обрывочных и неуверенных — между «да» и «нет» так и не дали четкого и ясного ответа.

Неожиданным был, судя по ответу, и второй вопрос: «Если так все идет хорошо, то почему не меняется ситуация с заработной платой, по которой регион находится в числе других на 18 месте, и со стоимостью корзины, по которой мы на 9 месте?».

— Мне кажется, это вопрос относится больше к экономике, чем к конкуренции, — после непродолжительной паузы несколько неуверенно сказал Иван Загорский. — Много факторов на это влияет. И вы же знаете, многие организации в Хабаровске являются филиалами компаний федерального значения. И большое количество доходов этих компаний не остается в крае…

Выходит, предпринимаемые действия не очень-то могут повлиять на ситуацию. Причиной может быть, как юридическая и экономическая слабость документа, так и формальное исполнение поручения Президента РФ — лишь бы отчитаться. В любом случае, не предполагать «въедливых» вопросов и скептицизма, и не готовится к работе с ними, было, по меньшей мере, недальновидно для организаторов заседания.