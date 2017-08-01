Губернатор Сахалина предложил Японии ввести трехдневный безвизовый режим

Источник: РИА "Новости"

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте губернатора Сахалинской области.

Ранее Россия отменила визы для японских туристов, которые прибывают на Сахалин на пароме Корсаков — Вакканай и находятся на острове до 72 часов. После этого японская сторона упростила процедуру оформления виз для россиян в Японию. По мнению Кожемяко, следующим логичным шагом стало бы принятие решения о безвизовом въезде в Японию для российских туристов сроком до 3 суток.

Возможность свободного приграничного перемещения между Сахалином и Хоккайдо в конце прошлого года обсуждали главы двух государств. Уверен, это поможет полнее раскрыть потенциал сотрудничества в области туристических обменов и сфере деловых связей. Рассчитываем на ваше содействие в решении данного вопроса. Олег Кожемяко Губернатор Сахалинской области

В таком случае, по мнению Кожемяко, россияне из разных регионов страны смогут посещать Японию «с промежуточной остановкой на Сахалине».

«По возвращению в Японию я сразу передам ваше предложение правительству. Завтра утром встречусь с главным секретарем Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, который курирует данный вопрос», — ответил Мунэо Судзуки.

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Также губернатор Сахалина призвал наладить прямое паромное и воздушное сообщение между Курилами и Японией. По мнению Кожемяко, это одно из главных условий для укрепления взаимных деловых контактов.

Мунэо Судзуки согласился с этим, добавив, что «настала пора думать об установлении надежного транспортного сообщения» между территориями.

В начале июля стало известно о том, что правительства двух стран планируют запустить регулярное морское сообщение между четырьмя Южными Курильскими островами и японским островом Хоккайдо. Об этом сообщала японская газета Mainichi Shimbun со ссылкой на дипломатические источники.

По данным газеты, обсуждение вопроса может состояться в конце августа в Москве во время консультаций замминистров иностранных дел.