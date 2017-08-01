WP рассказала об «обманчивом заявлении» Трампа-младшего под диктовку отца

Источник: AP 2017

Президент США Дональд Трамп лично диктовал первое заявление его сына Дональда Трампа-младшего для прессы, в котором рассказывались детали встречи с юристом из России Натальей Весельницкой, пишет газета The Washington Post.

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По информации издания, как реагировать на утечку в прессу о встрече Трампа-младшего с Весельницкой, обсуждалась среди советников Трампа в кулуарах саммита G20 в Германии. Источники издания, знакомые с ходом обсуждения рассказали, что изначально решили придерживаться стратегии как можно скорее выступить с заявлением. При этом подчеркивалась важность говорить правду.

Однако, как пишет газета, спустя несколько часов, стратегия изменилась по указанию президента США. Во время полета домой из Гамбурга, Трамп лично продиктовал заявление. В нем, частности, Трамп-младший заявил, что он и Весельницкая «в основном обсуждали программу по усыновлению российских детей». Заявление это, в частности, опубликовало издание The New York Times.