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06:40 (мск), источник: РБК

WP рассказала об «обманчивом заявлении» Трампа-младшего под диктовку отца

Обманчивое заявление Трампа-младшего о встрече с юристом из России диктовал лично Дональд Трамп, утверждает The Washington Post. По данным издания, это проиcходило прямо с борта самолета, когда президент США летел с саммита G20.

Источник: AP 2017

Президент США Дональд Трамп лично диктовал первое заявление его сына Дональда Трампа-младшего для прессы, в котором рассказывались детали встречи с юристом из России Натальей Весельницкой, пишет газета The Washington Post.

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По информации издания, как реагировать на утечку в прессу о встрече Трампа-младшего с Весельницкой, обсуждалась среди советников Трампа в кулуарах саммита G20 в Германии. Источники издания, знакомые с ходом обсуждения рассказали, что изначально решили придерживаться стратегии как можно скорее выступить с заявлением. При этом подчеркивалась важность говорить правду.

Однако, как пишет газета, спустя несколько часов, стратегия изменилась по указанию президента США. Во время полета домой из Гамбурга, Трамп лично продиктовал заявление. В нем, частности, Трамп-младший заявил, что он и Весельницкая «в основном обсуждали программу по усыновлению российских детей». Заявление это, в частности, опубликовало издание The New York Times.

Как отмечает WP, это заявление оказалось обманчивым. На следующий день Трамп-младший опубликовал новое заявление, из которого следовало, что поводом для встречи стали обещания предоставить Трампу-младшему компромат на Хиллари Клинтон.

Комментарии
1
Я Я
Вот это бредятина))) сам на сына кляузу написал, потом опроверг. Они хоть сами читают что пишут? Там с мозгом похоже не только у маккейна проблемы
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