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06:16 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Эвенкию предложили включить в Арктическую зону РФ

Сейчас статус арктической территории имеют Норильск, Таймыр и Туруханский район.

Источник: Reuters

Вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Артур Гаюльский предложил включить Эвенкию в Арктическую зону РФ. По его словам, такое решение продиктовано географическим положением района.

«Туруханский район, который лежит практически на одной широте с Эвенкией, имеет статус Арктической территории, а Эвенкия нет. Необходимо добиваться включения Эвенкии в Арктическую зону России», — цитирует Гаюльского ТАСС.

Указ о создании Арктической зоны РФ был подписан президентом Владимиром Путиным в мае 2014 года. Согласно документу, статус арктической территории получили Мурманская область, Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, Воркута (Республика Коми), а также Норильск, Таймыр, Туруханский район и часть Архангельской области и Якутии. В 2017 году в Арктическую зону вошли три района Карелии.

Арктика — северная полярная область Земли, включающая окраины Евразии и Северной Америки вместе с Северным Ледовитым океаном (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. С Арктикой «граничат» пять стран: Россия, Канада, США, Норвегия и Дания. Указ о создании Арктической зоны РФ подписан «в целях реализации Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу».

Комментарии
1
Дата Туташкия
А что толку, сейчас москвичи все равно больше зарабатывают, чем норильчане, при СССР такого не было, уделяли внимание развитию Севера, Сибири и Дальнего востока, а сейчас раздувают Москву и Питер
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