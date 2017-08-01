Эвенкию предложили включить в Арктическую зону РФ
Сейчас статус арктической территории имеют Норильск, Таймыр и Туруханский район.
Сейчас статус арктической территории имеют Норильск, Таймыр и Туруханский район.
«Туруханский район, который лежит практически на одной широте с Эвенкией, имеет статус Арктической территории, а Эвенкия нет. Необходимо добиваться включения Эвенкии в Арктическую зону России», — цитирует Гаюльского ТАСС.
Указ о создании Арктической зоны РФ был подписан президентом Владимиром Путиным в мае 2014 года. Согласно документу, статус арктической территории получили Мурманская область, Ненецкий, Чукотский,
Арктика — северная полярная область Земли, включающая окраины Евразии и Северной Америки вместе с Северным Ледовитым океаном (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. С Арктикой «граничат» пять стран: Россия, Канада, США, Норвегия и Дания. Указ о создании Арктической зоны РФ подписан «в целях реализации Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу».