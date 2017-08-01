Эвенкию предложили включить в Арктическую зону РФ

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Вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Артур Гаюльский предложил включить Эвенкию в Арктическую зону РФ. По его словам, такое решение продиктовано географическим положением района.

«Туруханский район, который лежит практически на одной широте с Эвенкией, имеет статус Арктической территории, а Эвенкия нет. Необходимо добиваться включения Эвенкии в Арктическую зону России», — цитирует Гаюльского ТАСС.

Указ о создании Арктической зоны РФ был подписан президентом Владимиром Путиным в мае 2014 года. Согласно документу, статус арктической территории получили Мурманская область, Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, Воркута (Республика Коми), а также Норильск, Таймыр, Туруханский район и часть Архангельской области и Якутии. В 2017 году в Арктическую зону вошли три района Карелии.