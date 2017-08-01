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06:22 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Только одна партия не смогла собрать подписи для участия в выборах в Думу Владивостока

Все непарламентские партии, выдвинувшие своих кандидатов, за исключением «Яблока», сдали в горизбирком подписные листы.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 1 августа, PrimaMedia.

Все непарламентские партии, выдвинувшие кандидатов на выборы в Думу Владивостока, за исключением «Яблока», предоставили в горизбирком Владивостока подписи за выдвижение своих кандидатов по единому избирательному и одномандатным округам, также подписи сдали кандидаты-самовыдвиженцы. Комиссия уже приступила к их проверке, которая завершится до 5 августа, сообщил ИА PrimaMedia председатель Владивостокской городской избирательной комиссии Николай Кичатов.

— Комиссия получила подписные листы от всех партий, ранее выдвинувших кандидатов, кроме партии «Яблоко». Таким образом «Яблоко» не сможет принять участие в выборах депутатов Думы Владивостока. Комиссия приступила к проверке достоверности поступивших от партий и самовыдвиженцев подписей, она завершится до 5 августа. Проверка подписей партии «Родина», которая представила их раньше остальных избирательных объединений, может завершиться уже завтра, 2 августа, — рассказал корр. ИА PrimaMedia председатель горизбиркома.

Сход партии «Яблоко» с избирательной дистанции в своем аккаунте в Facebook прокомментировал ее председатель в Приморье Николай Марковцев. По его словам, реготделению не хватило 184 подписей, чтобы сдать в избирком требуемое количество (2230).

По словам Николая Кичатова, на выборы в гордуму уже зарегистрированы представители пяти партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Российская партия пенсионеров за справедливость». Все эти партии освобождены от прохождения подписного ценза, так как имеют представителей в федеральном и региональном парламентах. Участие кандидатов от партий «Родина», «Достоинство», «Коммунистическая партия социальной справедливости» (КПСС), «За женщин России» зависит от результатов проверки поданных ими подписей горизбиркомом. От достаточного количества и качества собранных подписей зависит и участие в выборах в гордуму десяти самовыдвиженцев.

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По информации агентства от источников в силовых структурах, знакомых с ситуацией, проблемы при прохождении подписного ценза могут возникнуть у «Родины», первой сдавшей подписи горизбирком. Осведомленные источники указывают на то, что в подписных листах, которые сдали национал-патриоты, выявлено много несоответствий и «мертвых душ». Не исключено, что свой вердикт избирком вынесет ранее предусмотренного процедурой проверки срока. Вопросы по качеству подписных листов возникали еще на этапе их сбора, говорит источник, близкий к партии.

Отметим, что на выборах в 2016 году, когда избирался новый состав Законодательного собрания Приморья, к подписным листам за список кандидатов «Родины» возникали аналогичные вопросы. Партия не смогла пройти подписной ценз. Тогда, как писало ИА PrimaMedia, среди подписных листов в поддержку «Родины» почти 50% оказались недействительными: из 8 171 подписей таковых 3 966. По информации агентства, в списках были выявлены так называемые мертвые души. То есть люди, которые якобы дали свои подписи в поддержку партии, но их уже нет в живых. В подписных листах национал-патриотов из «Родины» фантомов оказалось порядка 70-ти.

Более того, как стало известно ИА PrimaMedia, на прошлой неделе, повторив судьбу своих предшественников, был задержан лидер реготделения партии Виктор Каплуненко. Источники агентства в силовых структурах подтвердили, что он находится под домашним арестом в рамках расследования уголовного дело по ст. 159 УК РФ. Делом занимается полиция.

От ИА PrimaMedia напомним, что 10 сентября текущего года Владивосток будет выбирать новый состав городской думы — 35 депутатов, которые следующие пять лет будут принимать важные для города решения и нормативные акты. Действующий созыв гордумы 20 июня утвердил дату выборов, тем самым положив начало избирательной кампании в представительный орган. Выборы во владивостокскую гордуму пройдут по смешанной (мажоритарно-пропорциональной) избирательной системе. Это значит, что не менее 50% депутатов представительного органа муниципального образования, будут избираться по единому избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, то есть по партийным спискам. Таких мандатов на предстоящих выборах будет 18. Остальные депутаты гордумы будут избираться по одномандатным избирательным округам (всего 17 округов).

Выдвижение на выборы списков кандидатов по единому избирательному округу стартовало 26 июня и длилось ровно месяц — до 26 июля. В этот период партии могли зарегистрировать списки своих кандидатов в горизбиркоме. У кандидатов по одномандатным округам было немного больше времени на регистрацию: с 26 июня до 31 июля.

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