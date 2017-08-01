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07:21 (мск), источник: Newslab.ru

В «Единой России» пообещали разобраться с мэром и подкупом депутатов горсовета (видео)

Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» пообещал разобраться с ситуацией вокруг выборов мэра Красноярска.

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Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» пообещал разобраться с ситуацией вокруг выборов мэра Красноярска. Такое заявление он сделал на молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме», отвечая на вопрос одного из участников.

Активистка молодежного движения из Красноярска Дарья Тарбеева спросила Сергея Неверова об отмене прямых выборов мэров городов и происходящем в связи с этим.

«Действующий глава Красноярска хочет остаться на новый срок и, видимо, поэтому он раздал должности в муниципальных организациях Красноярска депутатам городского совета. Я считаю, что это подкуп, — сказала она. И добавила, — почему партия власти не хочет дать право жителям городов самим решать, кого выбирать мэром?».

Отвечая на вторую часть вопроса, Сергей Неверов заявил, что это решение принимала не партия, а Законодательное Собрание Красноярского края. Там и стоит искать ответ.

Комментируя же ситуацию с подкупом, он отметил: «Если есть такие факты, то передайте их мне, и мы сделаем соответствующий запрос».

Напомним, тема с подкупом депутатов Красноярского горсовета возникла месяц назад, когда несколько депутатов, не без участия мэра города Эдхама Акбулатова, получили высокие посты в муниципальных предприятиях.

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