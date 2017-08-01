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08:13 (мск), источник: Sputniknews.kz

МИД: Казахстан направил ноту протеста Египту из-за задержания студентов

После безрезультатных переговоров с египетской полицией и дипломатами о судьбе задержанных казахстанцев Астана направила ноту протеста, требуя информации о своих гражданах.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 1 авг — Sputnik. Казахстан направил ноту протеста Египту в связи с задержанием шести казахстанских студентов и отсутствием информации о их судьбе, заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков.

«До сих пор мы не получили от египетской стороны официального уведомления об обстоятельствах задержания, причинах задержания и местонахождении наших граждан. Неоднократные и ежедневные переговоры с руководством МИД и представителями правоохранительных органов Египта не дали результатов», — сказал Жайнаков журналистам во вторник.

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По его словам, в этой связи в МИД Египта была передана официальная нота протеста.

«Аналогичная нота была также вручена временному поверенному в делах Египта в Казахстане. Мы продолжаем решительно настаивать перед египетскими официальными властями на разъяснении обстоятельств задержания казахстанских граждан и предоставлении доступа к задержанным консулов и дипломатов посольства Казахстана в Египте», — добавил Жайнаков.

По словам Жайнакова, с момента пропажи шестерых граждан Казахстана в Каире прошло уже 12 дней. По имеющимся у МИД Казахстана достоверным сведениям, в ночь с 19 на 20 июля они были задержаны сотрудниками спецслужб Египта.

Накануне посол Казахстана в Египте обсудил ситуацию с казахстанскими гражданами с председателем Верховного конституционного суда и помощником президента по нацбезопасности Египта. Несмотря на их заверения оказать содействие в выяснении обстоятельств задержания казахстанских граждан, ситуация к этому моменту не изменилась.

Как сообщалось ранее, двое магистрантов университета имени Абылай хана прибыли в Каир 11 июля для прохождения двухмесячных языковых курсов. Они проживали в одной квартире с еще четырьмя казахстанскими студентами, которые также обучались в этом учебном заведении. 20 июля связь с ними была прервана. 25 июля выяснилось, что всех шестерых задержала египетская полиция, однако причины задержания граждан Казахстана до сих пор неизвестны. Правоохранительные органы лишь сообщили, что все шесть студентов здоровы и находятся в безопасных условиях.

Ранее, после переговоров с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри, последний заверил своего казахстанского коллегу, что будет оказывать содействие в решении этого вопроса.

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