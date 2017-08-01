В Екатеринбурге появится отдел криминалистики с московским подчинением

В России будет создан Криминалистический центр СКР на базе Главного управления криминалистики. С целью апробации этой системы в Екатеринбурге запустят пилотный проект отдела криминалистики с прямым московским подчинением. Он будет обслуживать весь УрФО.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе СКР, в период эксперимента сотрудники отдела будут оказывать практическую помощь следственным управлениям в расследовании преступлений, вызвавших повышенный общественный резонанс.