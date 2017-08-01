В Екатеринбурге появится отдел криминалистики с московским подчинением
Который будет обслуживать весь УрФО.
Который будет обслуживать весь УрФО.
В России будет создан Криминалистический центр СКР на базе Главного управления криминалистики. С целью апробации этой системы в Екатеринбурге запустят пилотный проект отдела криминалистики с прямым московским подчинением. Он будет обслуживать весь УрФО.
Как сообщили «Уралинформбюро» в
Следует отметить, что в структуре самого центра будет создан единый лабораторный комплекс. Как ожидается, он позволит существенно повысить эффективность работы подразделений. Кроме того, будет усилен технический потенциал структуры.