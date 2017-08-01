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08:42 (мск), источник: PROUFU.ru

Ирек Ялалов посоветовал дорожникам «марсианские технологии» для ремонта дорог в Уфе

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов затронул тему восстановления дорожного полотна после работ на тепломагистралях.

В частности, Ялалов был возмущен состоянием бульвара Ибрагимова: «Обратите особое внимание на бульвар Ибрагимова. Я уже делал замечание. Надо увеличивать там темпы работ. Вы этот бедный бульвар Ибрагимова уже почти третий год мучаете. Закончить надо работы, пока погода позволяет. Потом выполните благоустройство там, нормально, под грабли. Там центр города, а проезжаешь как горный кишлак какой-то».

Также он распорядился, чтобы асфальтовое покрытие после работ над магистралью восстановили целиком, а не «заплатками»: «БашРТС по своей теплотрассе на улице Мустая Карима работают, и неплохо работают. Методика должна быть такая. Если вскрывается дорожное полотно магистральными теплотрассами, асфальтировка производится не карточно, а на всю ширину дорожного полотна. Никакой больше “лапши” быть не должно. Либо работайте неразрушающими методами — прокалыванием, продавливанием, горизонтальным бурением. Хоть с Марса технологии привезите».

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