Шишкин: Трагедия с 3-летним ребенком в Хабаровске — следствие халатности должностных лиц

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Хабаровск, 1 августа, AmurMedia.

Сенатор Александр Шишкин и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая взяли под контроль расследование преступлений в хабаровском крае, где жертвами стали дети. Основное требование — принять эффективные меры профилактики, чтобы сократить возможность преступлений в будущем, сообщает корр. ИА AmurMedia в Москве.

Поводом для реакции со стороны Совета Федерации послужило жестокое убийство трехлетней Олеси, жившей в асоциальной обстановке и задушенной, по версии следствия, сожителем матери. Напомним, тело девочки обнаружили вечером 10 июля во дворе жилого дома в Индустриальном районе Хабаровска.

— О сложившейся в Хабаровском крае атмосфере детского бесправия я разговаривал с губернатором Вячеславом Шпортом, — рассказывает Александр Шишкин. — Мы оба пришли к мнению, что одним из факторов всего произошедшего является совершенно халатное отношение к своим обязанностям должностных лиц, работающих в органах опеки и учреждениях системы профилактики правонарушений против несовершеннолетних в Хабаровском крае. Сделанные мною запросы касаются нескольких организаций, вопросы ко всем разные, но все они касаются уровня компетенции в делах по защите здоровья и благополучия детей.

Запросы Александра Шишкина адресованы главам нескольких региональных ведомств. Это уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае, министерство социальной защиты населения, прокуратура, следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю, министерство образования и науки.

Сенатор требует объяснить, как так вышло, что мать Олеси уже была ранее лишена родительских прав в отношении первого ребенка, но, несмотря на это, выпала из поля зрения органов опеки. Выявлены ли органами следствия конкретные должностные лица, халатность которых привела к убийству Олеси и какое наказание грозит виновным? Каковы границы компетенции и ответственности уполномоченного по правам ребенка в Хабаровском крае?

Трагедия трехлетней Олеси широко обсуждалась в СМИ и вызвала публичную реакцию представителей органов власти. Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко дала понять, что в случившемся виноваты не органы опеки и другие госструктуры, а равнодушие людей, окружавших семью Олеси. Соседи должны были рассказать органам власти об издевательствах над девочкой.

— Сейчас можно бить кулаком в грудь и искать виноватых среди органов опеки, соцзащиты и прочих. Именно это и происходит в соцсетях, только ребенка это не вернет, — констатировала Виктория Трегубенко. — Но где эти активисты были раньше? Елена Шовкун не раз меняла место жительства. Но ведь люди, рядом с которыми жила она с дочкой, не могли не видеть, что происходит. Необходимо разобраться, если сигналы о неблагополучной семье и безнадзорной девочке поступали, кто их принял и что после этого сделал. Мы свою базу обращений уже проверили, к нам по этому поводу никто не обращался.

Буквально за один месяц до убийства Олеси стало известно о чудовищном преступлении в городе Амурск, где местный житель несколько лет насиловал пятерых приемных дочерей. И в этот раз органы опеки «недоглядели». Случай привлек к Хабаровскому краю внимание федеральных политиков и всей страны. Депутат Ирина Яровая, вице-спикер Государственной Думы РФ, потребовала от Генеральной Прокуратуры РФ взять на персональный контроль расследование всех обстоятельств случившегося.

«Прошу Вас взять на контроль расследование данного уголовного дела, выяснить причины и условия, способствующие совершению указанного особо тяжкого преступления, которое, по данным средств массовой информации, совершалось на протяжении нескольких лет, имеет длящийся характер и неоднократность преступного физиологического и психологического воздействия на жертв», — сказано в тексте обращения вице-спикера.

Встал вопрос об ужесточении наказания для педофилов.