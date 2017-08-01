Сулейменов прокомментировал вопрос о введении единой валюты ЕАЭС
Министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что вопрос о введении на территории ЕАЭС единой валюты не обсуждается, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что вопрос о введении на территории ЕАЭС единой валюты не обсуждается, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Этот вопрос не обсуждается. Уже много раз говорили. Он может быть
«Мы не видим в этом необходимости. Мы видим необходимость в более близкой координации нашей
Ранее Евразийский банк развития предложил странам, входящим в Евразийский экономический союз, создать единую денежную единицу для расчета друг с другом.