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11:03 (мск), источник: Tengrinews

Сулейменов прокомментировал вопрос о введении единой валюты ЕАЭС

Министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что вопрос о введении на территории ЕАЭС единой валюты не обсуждается, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Этот вопрос не обсуждается. Уже много раз говорили. Он может быть какими-то научными сообществами, экспертами поднимается время от времени с теоретической точки зрения, но в практической плоскости он не обсуждается. На столе переговоров его нет, в планах переговоров в ЕАЭС его тоже нет», — сказал Сулейменов в кулуарах правительства.

«Мы не видим в этом необходимости. Мы видим необходимость в более близкой координации нашей денежно-кредитной политики, финансовой политики. В этом отношении мы видим необходимость, потому что, как вы сами подняли вопрос, то что происходит в одной стране, то в силу открытости границ и взаимосвязи нашей экономической влияет на другую страну. В этом отношении координация нужна, а в введении единого платежного средства — нет», — добавил глава МНЭ РК.

Ранее Евразийский банк развития предложил странам, входящим в Евразийский экономический союз, создать единую денежную единицу для расчета друг с другом.

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