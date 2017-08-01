МИД пригласил в РФ подвергшегося критике за портрет Лаврова украинского пилота

«Украинский пилот турецкой компании Atlas Global Александр Акопов, 27 июля героически посадивший поврежденный градом самолет в Стамбуле, подвергся резкой критике в интернете за якобы симпатии к России. Поводом стала фотография в профиле Акопова в Фейсбуке — изображение представляет собой коллаж из фотографий Министра иностранных дел России Лаврова и летчика Акопова», — говорится в фейсбуке МИД РФ.
«Александр, то, что Вы совершили, — вне политики. Спасибо Вам за профессионализм! Если и дальше Вас будут критиковать на Родине, приезжайте — всегда Вам рады», — отметили в российском ведомстве.
27 июля самолет турецкой авиакомпании, командиром экипажа которого был Акопов, вылетел из Стамбула на Кипр, но попал под сильный град размером с яйцо, из-за чего лобовое стекло, датчики и нос воздушного судна оказались сильно повреждены. Акопов принял решение вернуться в аэропорт вылета и посадил самолет практически вслепую. В тот момент на борту самолета находился 121 пассажир и шесть членов экипажа.