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08:54 (мск), источник: Интерфакс

МИД пригласил в РФ подвергшегося критике за портрет Лаврова украинского пилота

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU — Министерство иностранных дел (МИД) РФ пригласило в Россию украинского пилота Александра Акопова, ставшего известным после успешной посадки турецкого самолета в условиях отсутствия видимости и подвергшегося на родине нападкам за аватар в соцсети, на котором присутствует фото главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

«Украинский пилот турецкой компании Atlas Global Александр Акопов, 27 июля героически посадивший поврежденный градом самолет в Стамбуле, подвергся резкой критике в интернете за якобы симпатии к России. Поводом стала фотография в профиле Акопова в Фейсбуке — изображение представляет собой коллаж из фотографий Министра иностранных дел России Лаврова и летчика Акопова», — говорится в фейсбуке МИД РФ.

«Александр, то, что Вы совершили, — вне политики. Спасибо Вам за профессионализм! Если и дальше Вас будут критиковать на Родине, приезжайте — всегда Вам рады», — отметили в российском ведомстве.

27 июля самолет турецкой авиакомпании, командиром экипажа которого был Акопов, вылетел из Стамбула на Кипр, но попал под сильный град размером с яйцо, из-за чего лобовое стекло, датчики и нос воздушного судна оказались сильно повреждены. Акопов принял решение вернуться в аэропорт вылета и посадил самолет практически вслепую. В тот момент на борту самолета находился 121 пассажир и шесть членов экипажа.

Комментарии
5
Alex Heavy
Политика киева ясна- чтобы быть настоящим украинцем, нужно ненавидеть весь мир и любить Америку
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Брис Борисович
А,что ,все 40 млн.должны быть бэндэровцами??? У меня в Запорожье родственники,тоже ненавидят эту власть(пришедшую с кондачка и поддержкой всего "запада").Дело времени и всё встанет на свои места.Их очень мало,но у них большая поддержка,всё искусственно,пшик и их не будет.
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Дмитрий Новороссийск
Этот пилот, как светлый луч в тёмном царстве. Дай Бог, чтоб многострадальная Украина образумилась.
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