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08:57 (мск), источник: Восток Медиа

Приморцы обсудили проблемные вопросы с выдачей ДВ-гектара

Своё мнение высказал и депутат Законодательного собрания Александр Костенко.

Постоянный комитет совета молодых депутатов по экономической политике и собственности обсудил реализацию федерального закона «О дальневосточном гектаре» и перспективы инновационного развития Приморья на площадке кампуса ДВФУ на острове Русском.

В заседании приняли участие председатель профильного комитета Законодательного собрания края Александр Костенко, врио проректора по развитию ДВФУ Илья Яськов, директор департамента экономики и развития предпринимательства Сергей Павленко, уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Марина Шемилина, представитель Фонда Сколково на Дальнем Востоке Илья Мирин.

Одним из основных вопросов повестки стала реализация на территории Приморского края Федерального закона № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа».

По информации департамента земельных и имущественных отношений Приморского края, за время реализации закона в уполномоченные органы края поступило 38 тысяч 618 заявлений от граждан, желающих получить дальневосточный гектар. В настоящее время зарегистрировано 4627 договоров и около 10 тысяч заявлений находятся на различных стадиях рассмотрения. При этом работа над 7 тысячами заявлений приостановлена до принятия поправок, включающих в зону действия закона охотугодий. Федеральные законодатели внесли соответствующие изменения в закон «О дальневосточном гектаре», и теперь возможность получить участок у граждан появится с 1 октября 2017 года. До этого времени предприниматели, заключившие охотхозяйственные соглашения, должны будут представить в органы власти документы, на основании которых будут утверждены предельные границы охотугодий.

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Планируется, что в результате значительная часть территории Приморья будет открыта для получателей дальневосточного гектара. Получить гектар можно будет и на землях лесного фонда. Но использовать его граждане смогут в соответствии с Лесным кодексом, например, для пчеловодства или рекреационных целей.

Кроме того, последние изменения законодательства дают возможность получившим гектар гражданам, в случае, если его границы «наложились» на неучтенные земельные участки, границы населенных пунктов или зону «нельзя», изменять границы участка или выбрать другой.

В процессе реализации закона о дальневосточном гектаре возникают и другие трудности. В первую очередь специалисты отмечают нестабильную работу Федеральной информационной системы «На Дальний Восток». Вторая проблема, актуальная не только для ДФО, — отсутствие в государственном кадастре границ многих земельных участков, населенных пунктов и муниципальных образований.

Как отметила заместитель руководителя управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю Наталья Сопова, на публичной кадастровой карте в настоящее время нет границы Приморья с Хабаровским краем, отсутствуют границы всех 158 муниципальных образований. В государственный кадастр внесены только 54 населенных пункта края из 659, а из числа стоящих на учете 1 миллиона 136 земельных участков границы оформлены у 730 тысяч.

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«Белые пятна» на карте становятся причиной конфликтов, когда под дальневосточный гектар попадают дачные участки, частные дома и огороды. При этом защитить свои права на землю можно только в судебном порядке. По предложению председателя совета молодых депутатов Зарины Фардзиновой, в решение постоянного комитета была включена рекомендация органам местного самоуправления вести разъяснительную работу с населением о необходимости оформления своих участков.

Во время обсуждения вопроса была затронута тема комплексного освоения территории при предоставлении дальневосточного гектара. Как отмечают специалисты, в основном, граждане берут землю для индивидуального жилищного строительства, дачного, подсобного хозяйства, отдыха.

«Гектары берут либо для продолжения уже существующего собственного бизнеса, либо “для себя”. Основная же задача закона — привлечение людей на территорию края и удержание здесь населения. К сожалению, сегодня нет комплексной системы освоения дальневосточного гектара и комплексных мер поддержки. Закон говорит о праве муниципальных образований создавать инфраструктуру в случае возникновения 20 смежных участков. В нашей ситуации, когда муниципалитеты в большинстве своем дотационные, а самостоятельно коммуникации и сети гражданам не подвести, это непосильные вложения для частника, говорить о развитии сложно. Главное, чтобы мы не столкнулись через 3−5 лет с тем, что эти гектары не осваиваются и в массовом порядке возвращаются обратно», — отметила Зарина Фардзинова.

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Приморского края, Фардзинову поддержал председатель комитета по экономической политике и собственности Александр Костенко. «Цель и задача реализации закона “О дальневосточном гектаре” состоит не в том, чтобы просто раздать землю, а в том, чтобы привлечь на Дальний Восток население, получить ресурс для развития предпринимательства, бизнеса. Оценивая реализацию закона, нам нужно понять, что делать дальше. Если нужны какие-то решения со стороны законодателей Приморского края, мы готовы обсуждать все предложения. В моем понимании — это шанс для органов местного самоуправления. Если кто-то хочет получить возможность для территориального развития, привлечения людей, то этим нужно заниматься комплексно», — считает Костенко.

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