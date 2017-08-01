Депутат Госдумы обсудил с учителями реформу образования
Депутат Госдумы Владимир Новиков посетил Межрегиональный педагогический форум «Лето на отлично», где обсудил с учителями Приморья новую реформу образования, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в
Депутат Госдумы Владимир Новиков посетил Межрегиональный педагогический форум «Лето на отлично», где обсудил с учителями Приморья новую реформу образования, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в
На форум, прошедший под эгидой краевой общественной организации «Боевое братство», входящего в Консультативный совет при ПРО Партии «Единая Россия», приехал 151 делегат из разных уголков края. Преподаватели Арсеньева и Партизанска,
«Учителя делились мнениями по наболевшим вопросам, затрагивали темы заработной платы, оснащения классов, говорили о своем видении реформы образования. Ключевая мысль собравшихся отражала необходимость широких общественных обсуждений с профессиональным сообществом всей России, причем до принятия закона, — отметил Владимир Новиков».
Учитывая, что единого мнения по предстоящей реформе у делегатов нет, депутат предложил участникам написать свои пожелания, которые станут основой общей резолюции и пообещал довести эту информацию до министра образования РФ.
«У делегатов остались позитивные впечатления от общения с Владимиром Михайловичем, — поделилась председатель Консультативного совета Наталья Кокорева. — Помимо прочего, работа Консультативного совета заключается и в том, чтобы помогать общественным организациям, занимающимся важными для общества вопросами, в организации подобных встреч».
Екатерина Брязгунова.