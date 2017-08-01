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08:55 (мск), источник: ДЕЙТА

Депутат Госдумы обсудил с учителями реформу образования

Депутат Госдумы Владимир Новиков посетил Межрегиональный педагогический форум «Лето на отлично», где обсудил с учителями Приморья новую реформу образования, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в пресс-службе Регионального отделения партии «Единая Россия».

Источник: РИА "Новости"

На форум, прошедший под эгидой краевой общественной организации «Боевое братство», входящего в Консультативный совет при ПРО Партии «Единая Россия», приехал 151 делегат из разных уголков края. Преподаватели Арсеньева и Партизанска, Спасска-Дальнего и Уссурийска, Владивостока и Дальнереченска, Дальнегорска и Артема собрались, чтобы обсудить самые актуальные вопросы сферы образования.

«Учителя делились мнениями по наболевшим вопросам, затрагивали темы заработной платы, оснащения классов, говорили о своем видении реформы образования. Ключевая мысль собравшихся отражала необходимость широких общественных обсуждений с профессиональным сообществом всей России, причем до принятия закона, — отметил Владимир Новиков».

Учитывая, что единого мнения по предстоящей реформе у делегатов нет, депутат предложил участникам написать свои пожелания, которые станут основой общей резолюции и пообещал довести эту информацию до министра образования РФ.

«У делегатов остались позитивные впечатления от общения с Владимиром Михайловичем, — поделилась председатель Консультативного совета Наталья Кокорева. — Помимо прочего, работа Консультативного совета заключается и в том, чтобы помогать общественным организациям, занимающимся важными для общества вопросами, в организации подобных встреч».

Екатерина Брязгунова.

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