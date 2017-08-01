Лукашенко назвал образцовой работу Минска и КНР в военной сфере
Президент поздравил лидера Китая Си Цзиньпина с 90-летием создания
Президент поздравил лидера Китая Си Цзиньпина с 90-летием создания
МИНСК, 1 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает образцовым сотрудничество республики и Китая в военной и
Китай 1 августа отмечает с 90-летие создания
«Горжусь, что защитники наших стран оказывали взаимную помощь в борьбе с мировым фашизмом и милитаризмом. В частях Советской армии, участвовавших в боях за Ухань и при освобождении
Лукашенко отметил, что взаимодействие Беларуси и Китая в военной и
«Уверен, что осуществляемые под Вашим руководством реорганизация и модернизация армии повысят степень ее готовности реагировать на потенциальные угрозы стабильности и безопасности», — добавил президент Беларуси. Он также пожелал Си Цзиньпину крепкого здоровья, мира, добра и новых свершений на благо страны и народа.