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10:35 (мск), источник: РИА Новости

В Новосибирске стартовал второй этап конкурса разведчиков в ходе АрМИ-2017

НОВОСИБИРСК, 1 авг — РИА Новости. Второй этап конкурса «Отличники войсковой разведки» в рамках Армейских международных игр, участники которого будут соревноваться в вождении боевых машин пехоты, стартовал в Новосибирске во вторник, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

В конкурсе участвуют военные из Армении, Белоруссии, Зимбабве, Казахстана, Китая, России и Узбекистана. По итогам первого этапа, включающего десантирование из вертолета, марш-бросок и организацию засады с захватом в плен условного противника, лидируют россияне.

«Механики-водители стран-участниц конкурса выполнят зачетное упражнение “Вождение боевой машины пехоты в сложных условиях местности” по маршруту протяженностью более пяти километров. При выполнении зачетного упражнения механики-водители должны двигаться на максимально возможной скорости и преодолеть искусственные и естественные препятствия», — сообщили департаменте.

Маршрут включает в себя такие препятствия как колейный мост, проход в минно-взрывном заграждении и между столбами при подъеме и спуске, брод, участок заграждений и маневрирования, а также противотанковый ров. Состязания завершатся погрузкой машины на железнодорожную платформу на точность и время.

Пока механики-водители будут выполнять это упражнение, остальные участники команд будут соревноваться в военно-медицинской, тактико-специальной подготовке и других дисциплинах.

Конкурс продлится до 10 августа. В ходе состязаний разведчикам предстоит определить лучших в стрельбе, преодолении полосы препятствий «Тропа разведчика» и других дисциплинах.

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