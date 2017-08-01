Чиновницу примэрии Бельц задержали после обысков

Источник: Noi.md

Сегодня, 31 июля, офицеры НЦБК и прокуроры по борьбе с коррупцией явились с обысками в Примэрию муниципия Бельцы. Правоохранительные органы действовали в рамках дела о коррупции.

— По делу о коррупции задержана глава отдела градостроительства и архитектуры. Она подозревается в получении от некого мужчины денег за авторизацию по перепланировке квартиры, — отметила сотрудник пресс-службы НЦБК Анжела Старински.

Заявитель показал, что чиновница потребовала и получила от него взятку в размере 500 леев за разрешение на перепланировку квартиры.