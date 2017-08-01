Чиновницу примэрии Бельц задержали после обысков
Начальник отдела архитектуры и градостроительства Примэрии муниципия Бельцы была задержана сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией за вымогательство.
Начальник отдела архитектуры и градостроительства Примэрии муниципия Бельцы была задержана сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией за вымогательство.
Сегодня, 31 июля, офицеры НЦБК и прокуроры по борьбе с коррупцией явились с обысками в Примэрию муниципия Бельцы. Правоохранительные органы действовали в рамках дела о коррупции.
— По делу о коррупции задержана глава отдела градостроительства и архитектуры. Она подозревается в получении от некого мужчины денег за авторизацию по перепланировке квартиры, — отметила сотрудник
Заявитель показал, что чиновница потребовала и получила от него взятку в размере 500 леев за разрешение на перепланировку квартиры.
Недавно также по делу о коррупции был задержан генеральный примар Кишинева. Несколько дней назад Дорин Киртоакэ был отстранен от должности.