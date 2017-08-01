МИД Германии: Трамп будет консультироваться с ЕС по санкциям против России

«Еще есть время. Очевидно, что президент Трамп еще не принял решение, будет ли и как он будет ужесточать режим санкций в отношении России. Закон предусматривает, во всяком случае, предварительные консультации с нами, европейцами, прежде чем это может произойти», — сказал министр, слова которого приводятся в сообщении МИД ФРГ.
По словам Габриэля, он намерен использовать эту возможность для обсуждения, «находясь в тесном контакте с (госсекретарем США — ред.) Рексом Тиллерсоном».
Он подчеркнул, что цель санкций против Москвы — «преодоление украинского кризиса и политическое давление». Эта цель осуществима «когда мы действуем сообща и сплоченно», добавил министр. При этом он пообещал дать отпор промышленной политике США под прикрытием санкций.
Ранее конгресс одобрил закон о новых антироссийских санкциях. Теперь его должен подписать Дональд Трамп. В ответ Москва предписала сократить персонал американских дипломатических миссий в России.
В Евросоюзе отрицательно отреагировали на новые санкции, поскольку одно из положений документа подразумевает ограничительные меры против российских энергетических проектов, в том числе и в Европе. Как заявили в немецком МИД, с помощью санкции Вашингтон пытается освободить место для поставки американского газа в ЕС.
Только врятли Трампа, можно назвать другом для Европпы. Видимо боиться обещанных ответных санкций, о который говорилось в евросоюзе ранее.