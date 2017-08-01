МИД Германии: Трамп будет консультироваться с ЕС по санкциям против России

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«Еще есть время. Очевидно, что президент Трамп еще не принял решение, будет ли и как он будет ужесточать режим санкций в отношении России. Закон предусматривает, во всяком случае, предварительные консультации с нами, европейцами, прежде чем это может произойти», — сказал министр, слова которого приводятся в сообщении МИД ФРГ.

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По словам Габриэля, он намерен использовать эту возможность для обсуждения, «находясь в тесном контакте с (госсекретарем США — ред.) Рексом Тиллерсоном».

Он подчеркнул, что цель санкций против Москвы — «преодоление украинского кризиса и политическое давление». Эта цель осуществима «когда мы действуем сообща и сплоченно», добавил министр. При этом он пообещал дать отпор промышленной политике США под прикрытием санкций.

Ранее конгресс одобрил закон о новых антироссийских санкциях. Теперь его должен подписать Дональд Трамп. В ответ Москва предписала сократить персонал американских дипломатических миссий в России.