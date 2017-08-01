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10:32 (мск), источник: РИА Новости

МИД Германии: Трамп будет консультироваться с ЕС по санкциям против России

БЕРЛИН, 1 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп еще не принял решение об ужесточении санкционного режима в отношении России, предусмотрены консультации с европейцами, заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

Источник: Reuters

«Еще есть время. Очевидно, что президент Трамп еще не принял решение, будет ли и как он будет ужесточать режим санкций в отношении России. Закон предусматривает, во всяком случае, предварительные консультации с нами, европейцами, прежде чем это может произойти», — сказал министр, слова которого приводятся в сообщении МИД ФРГ.

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По словам Габриэля, он намерен использовать эту возможность для обсуждения, «находясь в тесном контакте с (госсекретарем США — ред.) Рексом Тиллерсоном».

Он подчеркнул, что цель санкций против Москвы — «преодоление украинского кризиса и политическое давление». Эта цель осуществима «когда мы действуем сообща и сплоченно», добавил министр. При этом он пообещал дать отпор промышленной политике США под прикрытием санкций.

Ранее конгресс одобрил закон о новых антироссийских санкциях. Теперь его должен подписать Дональд Трамп. В ответ Москва предписала сократить персонал американских дипломатических миссий в России.

В Евросоюзе отрицательно отреагировали на новые санкции, поскольку одно из положений документа подразумевает ограничительные меры против российских энергетических проектов, в том числе и в Европе. Как заявили в немецком МИД, с помощью санкции Вашингтон пытается освободить место для поставки американского газа в ЕС.

Комментарии
6
Дмитрий Новороссийск
Всегда лучше действовать сообща. Как в песне поётся: " Если с другом вышел в путь".
Только врятли Трампа, можно назвать другом для Европпы. Видимо боиться обещанных ответных санкций, о который говорилось в евросоюзе ранее.
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Дмитрий Белоусов
Означает все эти выдвинутые условия , что Россия должна Украину прокрмить , обогреть и создать для них экономические условия благого климата на их территории и как прокладку с льготами между ЕС и России?
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Владимир Богоявленский
По Габриэлю Европа что-то значит, панимаш! Будете хлебать тот ЭЛЬ, что США вам нальють,товарисчь Габриэль! Вот уже и санкции утверждены несколько минут назад и ивропивцев не спросили!!!
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