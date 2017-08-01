В свердловском Заксобрании составили рейтинг доходности

Источник: УралИнформБюро

Заксобрание Свердловской области обнародовало данные о доходах депутатов за 2016 год и принадлежащем им имуществе, сообщает «Уралинформбюро».

Лучше всего финансовые дела в минувшем году шли у Александра Серебренникова. Зампред соцкомитета заработал 88,29 миллиона рублей. Он владеет четырьмя земельными участками (одним — на 50%), тремя жилыми домами (одним — на 50%), двумя квартирами и баней. Автомобилей ни во владении, ни в пользовании, согласно декларации, у депутата нет.

На втором и третьем местах по доходности — Алексей Кушнарев и Анатолий Никифоров, заработавшие в прошлом году 49,88 и 49,62 миллиона рублей соответственно. Кушнарев владеет земельным участком и жилым домом, Никифоров — участком, домом, квартирой, гаражом, Audi S8, мотовездеходом и двумя снегоходами.

Меньше всего в семейный бюджет принес член комитета по молодежной политике Кирилл Некрасов. В его декларации указан годовой доход в 70 967 рублей. В аутсайдерах списка также: Александр Коркин (236 253 рубля), Александр Ладыгин (318 923 рубля), Евгений Лобов (345 000 рублей) и лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев (558 978 рублей).

Председатель ЗакСо Людмила Бабушкина вписала в «доходную» графу 4,336 миллиона рублей. Она владеет тремя участками земли, домом, тремя квартирами, гаражным боксом. При этом автопарк спикера поражает своей скромностью: в нем — лишь унаследованный ВАЗ-2106.