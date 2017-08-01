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11:18 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Инициаторы таймырского референдума пожаловались на давление властей

По словам активистов, глава района и депутаты требуют отзыва документов.

Источник: Reuters

Активисты, требующие отделения Таймыра от Красноярского края, пожаловались на давление властей. Об этом сообщает портал DK.ru.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что инициативная группа подала документы о проведении референдума о возврате Таймыру статуса автономного округа. Общественники отмечают, что на них оказывается давление со стороны местных чиновников, депутатов и членов избиркома.

«28 июля на заседании Общественного совета глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Сергей Ткаченко лично требовал от меня и от Геннадия Щукина (члена инициативной группы) отзыва пакета документов по проведению местного референдума. Кроме того, он требовал не проводить опрос населения по вопросу проведения местного референдума, полагая, что тем самым мы будем будоражить народ и Таймыр в целом. С такими же требованиями выступила и председатель Общественного Совета Галина Дядюшкина.

В наш адрес на общественном совете прозвучали и оскорбления: нам было сказано, что мы этим занимаемся от безделья. «Я прошу, вот прошу, прислушайтесь и поймите мое положение, вот просто может пройти некая красная черта, после которой я просто не смогу ничего уже сделать» — резюмировал в заключении заседания совета глава Таймыра Ткаченко, — рассказала журналистам активистка Стелла Кох.

Инициаторы уже направили обращение генпрокурору РФ Юрию Чайке, прокурору Красноярского края Михаилу Савчину, председателю Центризбиркома Элле Памфиловой и губернатору Виктору Толоконскому. В документе активисты просят провести проверку и разъяснить таймырским чиновникам нормы законодательства в части проведения референдумов.

Ранее члены инициативной группы заявляли, что после объединения с Красноярским краем в 2007 году жители Таймыра стали хуже жить — большую часть госструктур перенесли в Красноярск и Норильск, а часть населения лишилась работы. Также возникли проблемы с получением госуслуг.

Сейчас Таймыр находится в составе Красноярского края как один муниципальный район. Главой Таймыра является Сергей Ткаченко.

Ранее на требования инициативной группы ответили в ЗС. Депутат краевого парламента Валерий Вэнго, представляющий северные территории, предложил разбить Таймыр на несколько районов. При этом Вэнго отметил, что проблемы действительно существуют, но «раздувать» скандал не стоит.

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