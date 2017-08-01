Тринадцать проектов Хабаровского края получили президентские гранты

Хабаровск, 1 августа, AmurMedia.

Гранты президента на реализацию общественных проектов получили 970 некоммерческих организаций из 79 регионов страны. Об этом в понедельник журналистам сообщил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко после заседания Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов, где были подведены итоги конкурса. На весь Дальний Восток приходится 43 победителя, 13 из них достались НКО Хабаровского края, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт Фонд президентских грантов.

Как сообщает «Российская газета», новая система распределения президентских грантов для НКО, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод, направлена на большую прозрачность процедуры и повышение доступности господдержки для НКО в регионах. Это дает результат, считает Сергей Кириенко.

Координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов на развитие гражданского общества подвёл итоги первого этапа работы накануне, 31 июля. Приём заявок на первый конкурс завершился 31 мая, всего было принято 6 623 заявок — это на 40% больше, чем максимальное количество заявок суммарно на конкурс президентских грантов по всем операторам в прошлые годы. Всего 460 экспертов оценили 5 888 допущенных заявок. Федеральные СМИ при распределении средств обратили внимание на два факта.

Во-первых, впервые с 2012 года известная байкерская организация «Ночные волки» не получила одобрения ни одной из трех заявок. Две заявки на гранты вовсе не допущены до экспертизы, проект «Детские новогодние елки» отклонен. И второй момент — большое число заявок из регионов, не входящих в Центральный федеральный округ. Москва подала всего 23% заявок, 5% — Санкт-Петербург, 72% заявок подано от остальных регионов.

Заявки поступили от всех субъектов, кроме Магаданской области. Самыми востребованными темами стали охрана здоровья (976 заявок), поддержка научных и образовательных проектов (937), социальные проекты (817), сохранение исторической памяти (681), культурные проекты (579), пишут «Ведомости».

Самый большой грант выиграл Хабаровская краевая общественная организация «Клуб возрождения русского бала «Реверанс» на популяризацию и утверждение в современном обществе культурных норм поведения, морали и светского этикета путём возрождения российских традиций досуга и общения людей разных поколений. Сумма гранта — 3 600 000 рублей.

Автономная некоммерческая организация «Дирекция Дальневосточного международного спортивного фестиваля студентов» на проведение Дальневосточного спортивного фестиваля студентов «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ-2017» получит грант на 3 094 000 рублей.

Негосударственное учреждение дополнительного образования «Центр военно-патриотического воспитания «Взлёт» на проект «Дальний Восток — дружба народов» получил грант в сумме 2 896 829,40 рублей.

Межрегиональная общественная организация «Дальневосточная ассоциация дошкольных организаций» на проект «Ранний старт» получит грант в размере 2 148 245,70 рублей.

Хабаровская региональная организация общероссийской общественной организации «Российский союз молодёжи» на проект Дальневосточный студенческий форум «Амурский кампус» получит 2 100 000 рублей.

Автономная некоммерческая организация «Дальневосточный институт содействия общественному развитию» на проект «Институт третьего возраста как ресурс новых возможностей» получит 2 039 112 рублей.

Автономная некоммерческая организация поддержки детских и молодежных инициатив «Дети и взрослые» на проект «Арт-галерея на старинной лестнице» получит от президентского фонда 1 991 602,00 рублей.

Хабаровская краевая общественная организация «Молодежный ресурсный центр» на «Учебный центр активных граждан «Команда 27» получит 1 685 570,00 рублей.

Еврейский Культурный Благотворительный Фонд «Гешер» на проект «Бабушки в сети» получит 735 119,00 рублей.

Хабаровская краевая общественная организация «Центр общественного развития» на проект «Вместе в ЗДОРОВОЕ будущее!» получит 697 000,00 рублей.

Хабаровское региональное отделение Всероссийского детско-юношеского общественного движения «ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ» на «Мобильный отряд «Школа безопасности» получит 497 450,00 рублей.

Автономная некоммерческая организация «Центр социально-психологической поддержки «Вектор помощи» на реализацию проекта «Подростковое движение: «Из пассивного виртуального в активное реальное» выиграл грант в размере 451 649,00 рублей.

Хабаровское краевое отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» на проведение «Кубка памяти о героях дальневосточниках» получит 305 018,50 рублей.