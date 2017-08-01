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10:46 (мск), источник: AmurMedia.ru

Депутат Хабкрайдумы: Если закон о такси — формальность, не надо тратить на него наше время

По мнению Елены Грешняковой, нормативный акт о перевозках нужно выработать в ходе обсуждения между всеми заинтересованными сторонами.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 1 августа, AmurMedia.

Закон о такси в Хабаровском крае нужно усовершенствовать в диалоге между депутатским и профессиональным сообществом. Формальный подход к законотворчеству должен отойти в прошлое, сообщила корр. ИА AmurMedia депутат Законодательной Думы Хабаровского края от ЛДПР Елена Грешнякова.

Ранее агентство сообщало, что новый законопроект о легковых такси был рассмотрен комитетом Законодательной Думы региона без учета мнения самих перевозчиков. Позднее документ был принят краевыми депутатами в первом чтении на внеочередном заседании парламента.

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Как рассказала парламентарий от ЛДПР Елена Грешнякова, во время обсуждения закона о такси у депутатов возникли определенные вопросы к управлению регконтроля, выступившему с инициативой законопроекта.

— У некоторых из нас возникло ощущение, что кто-то утром встал, увидел, что одна форма закона утратила свою актуальность и нужно просто принять другую. Вообще, смешно, когда чиновник уровня Ворыпаева говорит, что этот акт — просто формальность. Но даже формальные вещи могут затрагивать чьи-то интересы. Нужно уйти от порочной практики, что мы лишь бы приняли, а там трава не расти и после нас хоть потоп. Зачем тратить тогда свое и депутатское время? — считает Елена Грешнякова.

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Почва для нормативного акта о такси, по мнению либерал-демократа, еще достаточно сыра, и ее нужно «обработать». В том числе — с помощью общественного обсуждения.

— Если закон затрагивает достаточно количество наших граждан, в том числе многочисленное сообщество заинтересованных лиц, такой проект должен проходить профессиональную экспертизу, в том числе предпринимателей, работающих в затрагиваемой сфере обслуживания, — уверена Елена Грешнякова.

Даже несмотря на то, что таксисты очевидно заинтересованы в этом случае, считает народная избранница, нужно выслушать обе стороны.

— У меня самой много вопрос к качеству обслуживания, состоянию машин такси, тому запаху, который иногда от них идет. Нужно смотреть добропорядочность этих компаний. Чтобы разобраться с этим, нужно упорядочить отношения перевозчиков и граждан, регламентировать пассажирские и грузовые перевозки, — подчеркнула Елена Грешнякова.

Поэтому депутат предлагает участникам таксомоторного рынка собрать инициативную группу и предложить поправки через депутатов, которым они доверяют.

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— Если есть деловые предложения — выступайте с инициативой. Мы, как люди, которые и сами пользуются такси, тоже выскажемся. Кроме того, сообщество таксистов может подключить и омбудсмена по делам предпринимателей, который также имеет возможность выйти на Законодательную думу. Вполне возможно разные аспекты рассмотреть и проработать так, чтобы закон устроил всех, — подытожила Елена Грешнякова.

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