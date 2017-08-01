Депутат Хабкрайдумы: Если закон о такси — формальность, не надо тратить на него наше время
По мнению Елены Грешняковой, нормативный акт о перевозках нужно выработать в ходе обсуждения между всеми заинтересованными сторонами.
По мнению Елены Грешняковой, нормативный акт о перевозках нужно выработать в ходе обсуждения между всеми заинтересованными сторонами.
Хабаровск, 1 августа, AmurMedia.
Закон о такси в Хабаровском крае нужно усовершенствовать в диалоге между депутатским и профессиональным сообществом. Формальный подход к законотворчеству должен отойти в прошлое, сообщила корр. ИА AmurMedia депутат Законодательной Думы Хабаровского края от ЛДПР Елена Грешнякова.
Ранее агентство сообщало, что новый законопроект о легковых такси был рассмотрен комитетом Законодательной Думы региона без учета мнения самих перевозчиков. Позднее документ был принят краевыми депутатами в первом чтении на внеочередном заседании парламента.
Как рассказала парламентарий от ЛДПР Елена Грешнякова, во время обсуждения закона о такси у депутатов возникли определенные вопросы к управлению регконтроля, выступившему с инициативой законопроекта.
— У некоторых из нас возникло ощущение, что
Почва для нормативного акта о такси, по мнению
— Если закон затрагивает достаточно количество наших граждан, в том числе многочисленное сообщество заинтересованных лиц, такой проект должен проходить профессиональную экспертизу, в том числе предпринимателей, работающих в затрагиваемой сфере обслуживания, — уверена Елена Грешнякова.
Даже несмотря на то, что таксисты очевидно заинтересованы в этом случае, считает народная избранница, нужно выслушать обе стороны.
— У меня самой много вопрос к качеству обслуживания, состоянию машин такси, тому запаху, который иногда от них идет. Нужно смотреть добропорядочность этих компаний. Чтобы разобраться с этим, нужно упорядочить отношения перевозчиков и граждан, регламентировать пассажирские и грузовые перевозки, — подчеркнула Елена Грешнякова.
Поэтому депутат предлагает участникам таксомоторного рынка собрать инициативную группу и предложить поправки через депутатов, которым они доверяют.
— Если есть деловые предложения — выступайте с инициативой. Мы, как люди, которые и сами пользуются такси, тоже выскажемся. Кроме того, сообщество таксистов может подключить и омбудсмена по делам предпринимателей, который также имеет возможность выйти на Законодательную думу. Вполне возможно разные аспекты рассмотреть и проработать так, чтобы закон устроил всех, — подытожила Елена Грешнякова.