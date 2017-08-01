В Перми назначен новый начальник департамента культуры
Вячеслав Торчинский, который ранее занимал эту должность, сейчас исполняет обязанности главы Свердловского района.
Вячеслав Торчинский, который ранее занимал эту должность, сейчас исполняет обязанности главы Свердловского района.
С 1 августа начальником департамента культуры и молодежной политики администрации Перми назначена Екатерина Аскарова. Соответствующее распоряжение подписал глава города Дмитрий Самойлов.
Известно, что Екатерина Аскарова с 2015 года занимала должность генерального директора МАУ «Агентство социокультурных проектов».