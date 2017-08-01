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10:24 (мск), источник: Новости Перми

В Перми назначен новый начальник департамента культуры

Вячеслав Торчинский, который ранее занимал эту должность, сейчас исполняет обязанности главы Свердловского района.

С 1 августа начальником департамента культуры и молодежной политики администрации Перми назначена Екатерина Аскарова. Соответствующее распоряжение подписал глава города Дмитрий Самойлов.

Известно, что Екатерина Аскарова с 2015 года занимала должность генерального директора МАУ «Агентство социокультурных проектов».

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