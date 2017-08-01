Президент РМ подарит Комрату грандиозный концерт
По приглашению Президента Республики Молдова Игоря Додона в Комрат приедут знаменитые российские исполнители.
По приглашению Президента Республики Молдова Игоря Додона в Комрат приедут знаменитые российские исполнители.
— В этом году решил поздравить всех жителей Комрата с днем города, и в знак признания за поддержу подарить подарок — грандиозный концерт, который пройдет на Центральной площади Комрата 19 августа в 19:00.
Для участия в мероприятии приглашены известные исполнители: группа Серебро и Александр Маршал. Приглашаю всех жителей Комрата и Гагаузии на это событие! — сообщил глава государства.