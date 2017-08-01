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10:41 (мск), источник: Actualitati.md

Президент РМ подарит Комрату грандиозный концерт

По приглашению Президента Республики Молдова Игоря Додона в Комрат приедут знаменитые российские исполнители.

Источник: Actualitati.md

—  В этом году решил поздравить всех жителей Комрата с днем города, и в знак признания за поддержу подарить подарок — грандиозный концерт, который пройдет на Центральной площади Комрата 19 августа в 19:00.

Для участия в мероприятии приглашены известные исполнители: группа Серебро и Александр Маршал. Приглашаю всех жителей Комрата и Гагаузии на это событие! — сообщил глава государства.

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