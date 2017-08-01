Совет судей Кубани может пожаловаться на заявителя о скандальной свадьбе

«На Совете судей будет обсуждена ситуация и будет принято решение. Как возможный вариант — это обращение в Министерство юстиции, Адвокатскую палату Москвы с тем, чтобы они проверили действия Жорина на предмет соответствия действующего законодательства и требований профессиональной этики адвоката. Поскольку такое вмешательство в судебную деятельность не допускается», — сказал он.

По его словам, полученные Советом судей документы «полностью опровергают все утверждения и доводы». «Нами в результате проверки было установлено, что эту информацию, по сути, распространял один человек — это адвокат Жорин. Нам также стало известно, что все его публикации и действия были обусловлены не, как он говорит, активной гражданской позицией, а, по сути, процессуальным интересом. Он является представителем стороны по делу, поэтому четко прослеживается связь — его процессуальное участие и информационные вбросы», — пояснил Кисляк.

Он отметил, что апелляционная инстанция краснодарского суда вынесла решение не в пользу доверенного лица Жорина. «Жорин непосредственно подавал кассационную жалобу, и, если посмотреть, то первые информационные атаки по времени совпадают с подачей кассационной жалобы. (Судейская) комиссия сделала однозначный вывод, что таким образом Жорин пытается воздействовать на суд, чтобы в кассационной инстанции получить удобное для себя решение», — подчеркнул глава Совета судей.

Кисляк рассказал, что решение об обращениях Совет судей примет на ближайшем заседании.

ТАСС не располагает комментариями адвоката Жорина.

Скандальная свадьба

Свадьба дочери судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой прошла в июне. По сообщениям ряда СМИ, гостей якобы развлекали Вера Брежнева, Иосиф Кобзон, Николай Басков и Валерий Меладзе. Адвокат Сергей Жорин, посчитав средний гонорар приглашенных звезд, оценил в соцсетях расходы на торжество в $2 млн. Как сообщал ТАСС отец невесты, бывший муж судьи Роберт Хахалев, свадьба в действительности обошлась примерно в 5 млн рублей, а некоторые из звезд эстрады были приглашены в качестве гостей, поскольку он с ними с детства знаком.

Как рассказывал ТАСС Кисляк, Совет судей, проверив расходы на свадьбу дочери судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, не нашел подтверждения озвученной в СМИ суммы в $2 млн, расходы, по данным Совета, составили 4,5 млн рублей. Он также выразил мнение, что опубликованная информация является клеветой и может быть попыткой давления распространившего эти сведения адвоката на суд.