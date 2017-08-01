США перебрасывают в Южную Корею 12 истребителей в ответ на запуск ракеты КНДР

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СЕУЛ, 1 августа. /ТАСС/. США временно развернут в Республике Корея 12 истребителей F-16 в ответ на проведенный КНДР пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщило во вторник командование Тихоокеанских военно-воздушных сил США.

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«Самолеты и около 200 военнослужащих из 176-й истребительной эскадрильи, базирующейся в штате Висконсин, будут размещены на авиабазе Кунсан в 180 км от Сеула на протяжении четырех месяцев начиная с августа», — отмечается в сообщении, распространенном по каналам агентства Yonhap.

«Этот шаг демонстрирует приверженность США выполнению своих обязанностей по поддержанию безопасности и сохранению мира в регионе», — подчеркивается в документе.

В субботу агентство ЦТАК сообщило о проведении в КНДР успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14». Отмечается, что дальность полета ракеты составила 998 км, а максимальная высота — почти 3725 км. По данным министерства обороны Японии, ракета упала в Японское море в исключительной экономической зоне страны в 150 км к западу от небольшого острова Окусири, относящегося к Хоккайдо. Ведомство также отмечает, что по сравнению с последним запуском 4 июля высота полета возросла почти на 1 тыс. км, а время нахождения в воздухе увеличилось на 5 минут.

Инфографика Куда могут долететь ракеты КНДР

По оценке южнокорейских экспертов, радиус действия северокорейской ракеты может достигать 10 тыс. км. Таким образом, под теоретический ядерный удар попадают такие американские города, как Вашингтон и Нью-Йорк, что, по мнению наблюдателей, может полностью изменить ситуацию в области безопасности в Северо-Восточной Азии. В этой связи два стратегических бомбардировщика США на минувших выходных пролетели над Южной Кореей. Не исключено, что американские военные направят в регион дополнительные «стратегические активы» в целях запугивания КНДР, полагает ряд экспертов.