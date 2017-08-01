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11:04 (мск), источник: ЕАН

Свердловская прокуратура отказалась от дела Сидоренко

Свердловский облсуд 14 августа рассмотрит апелляцию прокуратуры на решение Верх-Исетского райсуда о возврате прокурору уголовного дела в отношении экс-министра транспорта Александра Сидоренко.

Напомним, дело было возвращено по ходатайству защиты бывшего чиновника. Сидоренко, проработавшего в областном кабмине шесть лет, будут судить за незаконное участие в бизнесе. По версии следствия, министр через родственников все это время участвовал в управлении компаниями «Уралдортехнологии» и «Уралтранспетролиум».

Как высокопоставленный чиновник, он знал о планах и сроках ремонта и строительства дорог в области. Он давал указания подконтрольным компаниям во время торгов. Сидоренко находится под подпиской о невыезде, его счета в банках арестованы. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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