Свердловская прокуратура отказалась от дела Сидоренко

Напомним, дело было возвращено по ходатайству защиты бывшего чиновника. Сидоренко, проработавшего в областном кабмине шесть лет, будут судить за незаконное участие в бизнесе. По версии следствия, министр через родственников все это время участвовал в управлении компаниями «Уралдортехнологии» и «Уралтранспетролиум».

Как высокопоставленный чиновник, он знал о планах и сроках ремонта и строительства дорог в области. Он давал указания подконтрольным компаниям во время торгов. Сидоренко находится под подпиской о невыезде, его счета в банках арестованы. Ему грозит до двух лет лишения свободы.