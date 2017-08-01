Свердловская прокуратура отказалась от дела Сидоренко
Свердловский облсуд 14 августа рассмотрит апелляцию прокуратуры на решение
Свердловский облсуд 14 августа рассмотрит апелляцию прокуратуры на решение
Напомним, дело было возвращено по ходатайству защиты бывшего чиновника. Сидоренко, проработавшего в областном кабмине шесть лет, будут судить за незаконное участие в бизнесе. По версии следствия, министр через родственников все это время участвовал в управлении компаниями «Уралдортехнологии» и «Уралтранспетролиум».
Как высокопоставленный чиновник, он знал о планах и сроках ремонта и строительства дорог в области. Он давал указания подконтрольным компаниям во время торгов. Сидоренко находится под подпиской о невыезде, его счета в банках арестованы. Ему грозит до двух лет лишения свободы.