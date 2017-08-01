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11:58 (мск), источник: Интерфакс

В РФ прекращено ведение реестра блогеров

Федеральный закон № 276-ФЗ отменил соответствующие положения законодательства.

Источник: Reuters

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU — Роскомнадзор прекратил ведение реестра блогеров из-за отмены соответствующих положений законодательства.

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«Положения, признающие утратившими силу нормы регулирования деятельности блогеров, вступают в силу со дня официального опубликования федерального закона. В связи с этим Роскомнадзор прекратил ведение реестра блогеров», — говорится на сайте ведомства.

«Вместе с тем Роскомнадзор обращает внимание, что пользователи сети, публикующие авторский контент, обязаны соблюдать требования иных законодательных актов, касающихся сбора, обработки и распространения информации», — отмечается в сообщении.

В нем уточняется, что Федеральным законом от 29.07.2017 № 276-ФЗ признаются утратившими силу положения законодательства, касающиеся регулирования деятельности блогеров.

В частности, признана утратившей силу статья 10.2 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 05.05.2014 № 97-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об информации, информационных технологиях и о защите информации” и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с использованием информационно-телекоммуникационных сетей».

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