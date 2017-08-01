В РФ прекращено ведение реестра блогеров
Федеральный закон № 276-ФЗ отменил соответствующие положения законодательства.
Федеральный закон № 276-ФЗ отменил соответствующие положения законодательства.
Москва. 1 августа. INTERFAX.RU — Роскомнадзор прекратил ведение реестра блогеров
«Положения, признающие утратившими силу нормы регулирования деятельности блогеров, вступают в силу со дня официального опубликования федерального закона. В связи с этим Роскомнадзор прекратил ведение реестра блогеров», — говорится на сайте ведомства.
«Вместе с тем Роскомнадзор обращает внимание, что пользователи сети, публикующие авторский контент, обязаны соблюдать требования иных законодательных актов, касающихся сбора, обработки и распространения информации», — отмечается в сообщении.
В нем уточняется, что Федеральным законом от
В частности, признана утратившей силу статья 10.2 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и пункт 2 статьи 1 Федерального закона от