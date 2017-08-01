Экс-мэр Дзержинска Нижегородской области Виктор Портнов переведён под домашний арест
Нижний Новгород. 1 августа.
Нижний Новгород. 1 августа.
По его словам, заместитель директора ДПИ НГТУ им. Р. А. Алексеева Виктор Портнов 31 июля переведён под домашний арест.
Согласно информации, заключение в СИЗО изменено на домашний арест.
Ранее сообщалось, 21 июля
Как тогда сообщил «НТА-Приволжье» руководитель объединенной
За день до этого Виктор Портнов был задержан следователями СК РФ. Задержание
Также сообщалось, что Виктор Портнов 21 июля был допрошен в качестве подозреваемого.
Тогда следствие посчитало, что подозреваемый в совершении преступления может угрожать свидетелям, которые находятся у него в подчинении.
По версии следствия, в июне 2017 по распоряжению подозреваемого в помещении, расположенном на ул. Гайдара д. 10 Дзержинска незаконно производились работы по демонтажу разборного подвесного потолка с целью его хищения. Стоимость потолка превышает 410 тысяч рублей.
Напомним также, что с 2005 по 2010 годы Виктор Портнов был мэром Дзержинска Нижегородской области.
В ноябре 2015 года он также баллотировался на пост главы администрации Дзержинска, но не прошёл. В июне 2017 был назначен заместителем директора ДПИ НГТУ. .