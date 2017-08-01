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11:28 (мск), источник: НТА-Приволжье

Экс-мэр Дзержинска Нижегородской области Виктор Портнов переведён под домашний арест

Нижний Новгород. 1 августа. НТА-Приволжье — Бывшему мэру Дзержинска Нижегородской области Виктору Портнову изменена мера принесения, сообщил «НТА-Приволжье» источник в правоохранительных органах.

Источник: НТА-Приволжье

По его словам, заместитель директора ДПИ НГТУ им. Р. А. Алексеева Виктор Портнов 31 июля переведён под домашний арест.

Согласно информации, заключение в СИЗО изменено на домашний арест.

Ранее сообщалось, 21 июля экс-мэр Дзержинска Нижегородской области Виктор Портнов взят под стражу по решению суда.

Как тогда сообщил «НТА-Приволжье» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области Валерий Лазарев, Виктор Портнов был арестован по решению суда до 10 сентября 2017 года включительно. Однако, на тот момент постановление в законную силу не вступило.

За день до этого Виктор Портнов был задержан следователями СК РФ. Задержание экс-мэра Дзержинска связано с расследованием дела о самоуправстве в отношении имущественного комплекса Дзержинского городского суда. «Основанием для задержания подозреваемого послужил тот факт, что именно на него указали, как на лицо, совершившее данное преступление (п 2. ч 1 91 УПК)», — пояснил собеседник агентства.

Как сообщил "НТА-Приволжье" источник в правоохранительных органах, "ранее в ходе проведения проверок в рамках расследования дела на допросы к следователю Виктор Портнов не являлся, ссылаясь на то, что находится за пределами страны".

Также сообщалось, что Виктор Портнов 21 июля был допрошен в качестве подозреваемого.

Тогда следствие посчитало, что подозреваемый в совершении преступления может угрожать свидетелям, которые находятся у него в подчинении.

По версии следствия, в июне 2017 по распоряжению подозреваемого в помещении, расположенном на ул. Гайдара д. 10 Дзержинска незаконно производились работы по демонтажу разборного подвесного потолка с целью его хищения. Стоимость потолка превышает 410 тысяч рублей.

Напомним также, что с 2005 по 2010 годы Виктор Портнов был мэром Дзержинска Нижегородской области.

В ноябре 2015 года он также баллотировался на пост главы администрации Дзержинска, но не прошёл. В июне 2017 был назначен заместителем директора ДПИ НГТУ. .

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