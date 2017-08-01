Пенс анонсировал скорое подписание Трампом новых санкций против России
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Москва. 1 августа. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп в скором времени намерен подписать законопроект о санкциях в отношении России, Ирана и КНДР, сообщил во вторник в Тбилиси
Президент Трамп очень скоро подпишет законопроект по усилению санкций США в отношении России.
«Наша страна предпочитает конструктивные отношения с Россией, основанные на сотрудничестве и взаимных интересах», — в то же время отметил
28 июля Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, а также Ирана и КНДР.
Законопроект, предусматривает, в частности, введение санкций в отношении различных отраслей российской экономики. Кроме того, предлагается кодификация уже действующих ограничений, что лишит администрацию США возможности самостоятельно принимать решения о судьбе действующих в отношении России санкций.
Согласно документу, Вашингтон
Россия не стала дожидаться подписания документа президентом США и объявила о введении ответных мер в отношении Вашингтона. В частности, общее количество персонала дипломатических и консульских учреждениях США в России сокращается до 455 человек, с 1 августа приостановлено использование посольством США дачи в Серебряном бору и всех складских помещений на Дорожной улице в Москве.