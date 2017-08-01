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11:32 (мск), источник: Интерфакс

Пенс анонсировал скорое подписание Трампом новых санкций против России

По словам вице-президента США, Вашингтон хотел бы отменить ограничения, но ждет выполнения Москвой взятых на себя обязательств.

Источник: AP 2017

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп в скором времени намерен подписать законопроект о санкциях в отношении России, Ирана и КНДР, сообщил во вторник в Тбилиси вице-президент США Майкл Пенс на совместной пресс-конференции с главой правительства Грузии Геогрием Квирикашвили. Запись их общения с журналистами распространена на сайте Белого дома.

Президент Трамп очень скоро подпишет законопроект по усилению санкций США в отношении России.
Майкл Пенс
Вице-президент США
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«Наша страна предпочитает конструктивные отношения с Россией, основанные на сотрудничестве и взаимных интересах», — в то же время отметил вице-президент США.

28 июля Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, а также Ирана и КНДР.

Законопроект, предусматривает, в частности, введение санкций в отношении различных отраслей российской экономики. Кроме того, предлагается кодификация уже действующих ограничений, что лишит администрацию США возможности самостоятельно принимать решения о судьбе действующих в отношении России санкций.

Согласно документу, Вашингтон по-прежнему будет выступать против газопровода «Северный поток-2», так как он «оказывает вредное воздействие на энергетическую безопасность Европейского союза, развитие газового рынка в Центральной и Восточной Европе и реформы Украины в сфере энергетики». В законопроекте при этом отмечается, что санкции не должны затрагивать сотрудничество США и России в космической сфере.

Россия не стала дожидаться подписания документа президентом США и объявила о введении ответных мер в отношении Вашингтона. В частности, общее количество персонала дипломатических и консульских учреждениях США в России сокращается до 455 человек, с 1 августа приостановлено использование посольством США дачи в Серебряном бору и всех складских помещений на Дорожной улице в Москве.

Комментарии
47
Alex Heavy
Америка настолько привыкла к бензнаказанности, и то что только они имеют право кого-то осуждать и вводить санкции- что даже удивились, что Россия против них ввела обратные действия!!! Ещё раз предлагаю - всё на что Америка для себя разрешила - нужно с нашей стороны ВСЁ ЗАБЛОКИРОВАТЬ!!!
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Панорама Панорама
Что вы все ведетесь)))) Наши ответные меры - это на декабрьское обострение Обамы. А на эти санкции ответ еще впереди....
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Сергей Москальченко
Подписал, не подписал..... в США уже сто лет в обед президенты марионетки и ничего не решают. Трамп изначально был обречён на то, что его нагнут, плохо не все это понимают и питают на его счёт какие-то иллюзии!
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