Пенс анонсировал скорое подписание Трампом новых санкций против России

Источник: AP 2017

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп в скором времени намерен подписать законопроект о санкциях в отношении России, Ирана и КНДР, сообщил во вторник в Тбилиси вице-президент США Майкл Пенс на совместной пресс-конференции с главой правительства Грузии Геогрием Квирикашвили. Запись их общения с журналистами распространена на сайте Белого дома.

Президент Трамп очень скоро подпишет законопроект по усилению санкций США в отношении России. Майкл Пенс Вице-президент США

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«Наша страна предпочитает конструктивные отношения с Россией, основанные на сотрудничестве и взаимных интересах», — в то же время отметил вице-президент США.

28 июля Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, а также Ирана и КНДР.

Законопроект, предусматривает, в частности, введение санкций в отношении различных отраслей российской экономики. Кроме того, предлагается кодификация уже действующих ограничений, что лишит администрацию США возможности самостоятельно принимать решения о судьбе действующих в отношении России санкций.

Согласно документу, Вашингтон по-прежнему будет выступать против газопровода «Северный поток-2», так как он «оказывает вредное воздействие на энергетическую безопасность Европейского союза, развитие газового рынка в Центральной и Восточной Европе и реформы Украины в сфере энергетики». В законопроекте при этом отмечается, что санкции не должны затрагивать сотрудничество США и России в космической сфере.