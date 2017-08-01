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11:39 (мск), источник: Tengrinews

Повлияет ли ужесточение антироссийских санкций на Казахстан

На минувшей недели сенат США принял законопроект о новых санкциях против России, который затем был отправлен на подпись президенту Дональду Трампу.

Источник: Tengrinews

Может ли сказаться очередная волна политических разногласий между этими странами на Казахстане — корреспондент Tengrinews.kz узнал мнения экспертов.

Начиная с 27 июля, наблюдалось ослабление нацвалюты к доллару с отметки 325,6 до сегодняшних 328,7 тенге за доллар. Причем, это происходило на фоне роста цен на нефть. Как комментировали эксперты, на тенге, который повторял динамику рубля, оказали влияние сначала новости из Сената США, а затем и ответные заявление МИД России о том, что с 1 августа сотрудники американского посольства в Москве не смогут пользоваться дачей в Серебряном Бору, а также складскими помещениями на Дорожной улице в столице. Кроме того, ведомство предложило сократить число сотрудников американских дипмиссий в РФ до 455 человек. Законопроект, принятый сенатом США, предусматривает введение таких ограничений, как сокращение до 14 дней максимального срока финансирования банков, которые находятся под санкциями, и до 30 дней — компаний нефтегазового сектора.

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Как отмечает аналитик АО «Цесна Капитал» Дархан Лукпанов, второй раунд «санкционной» истории только начался.

«Окончательный вариант законопроекта возможно будет отличаться от его текущей версии. Неясна также и возможная реакция ЕС (по данным европейского издания газеты Politico, Евросоюз возмущен тем, что новые санкции США против России идут “не в ногу” с общим подходом Запада к политике в отношении Москвы — прим. ред). Оценить эффект возможных санкций даже на Россию в таких условиях крайне затруднительно, не говоря уже о Казахстане», — придерживается позиции аналитик АО «Цесна Капитал».

Вместе с тем, по мнению Лукпанова, уже сейчас можно сказать, что на казахстанских товаропроизвидителях возможное ужесточение антироссийских санкции никак не отразится.

«Набор новых антироссийских санкций в текущей версии затрагивает банковский и нефтегазовый секторы. О расширении торговых санкций речи не идет. Эта история едва ли предполагает какие-то перемены для казахстанских товаропроизводителей», — считает эксперт.

Экономист Astana Best Consulting Group Арман Байганов поясняет, что ситуация в ЕАЭС, с точки зрения влияния открытых границ, такая же, как в Европейском союзе с той только разницей, что там действует единая валюта евро.

«У нас разные валюты, но принципы влияния экономических законов идентичны. Иными словами, что плохо у соседа, то обязательно отражается на другом соседе. Поэтому, мы видим прямую связь, как новости о санкциях влияют на курсы валют, и перевешивают нефтяной фактор. Интеграция в ЕАЭС будет усиливаться, и каждая страна должна будет стараться проводить эффективные экономические реформы, чтобы остаться в выигрыше. (…) К примеру, сейчас нашему Нацбанку приходится следить за действиями Центробанка России, так как базовая ставка напрямую влияет на конкурентоспособность экономики. То, что мы одновременно с Россией не проводили ослабление валюты, конечно, было ошибкой, полагаю курс доллара был бы на много ниже», — поделился мыслями Байганов.

Экономист также привел доводы о том, что размер экономики при интеграционных взаимоотношениях имеет большое значение. Поэтому, другие страны ЕАЭС должны ориентироваться на Россию.

«Санкции против России повлияют на РК гораздо больше, чем, к примеру, санкции против Казахстана повлияли бы на Россию. После санкций России девальвировал рубль, а Казахстан этого сразу не сделал, в итоге российские товары заполонили наш рынок. А если бы произошло наоборот, и прежде сильно ослабел тенге, то мы заполонить Россию своими товарами бы не смогли, в Казахстане начался бы рост цен. Поэтому надо проводить более идентичную финансовую политику между странами. В ином случае Россия заполонит нашу экономику своими товарами. Сальдо торгового баланса будет в РФ России и других стран», — пояснил Байганов, добавив, что в Евросоюзе проблемы одной страны слабее отражается на экономике другой страны, так как там действует несколько крупных экономик: ФРГ, Франция, Италия и Испания.

Экономист не исключил, что следующим этапом развития экономической интеграции в ЕАЭС может стать введение единой валюты, но подчеркнул, что в виду большего количества противоречий между странами, это произойдет еще не скоро.

Министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов 1 августа в очередной раз озвучил позицию государства о введение единой валют в ЕАЭС, заявив, что это вопрос не обсуждается.

«Этот вопрос не обсуждается. (…) Мы не видим в этом необходимости. Мы видим необходимость в более близкой координации нашей денежно-кредитной политики, финансовой политики. В этом отношении мы видим необходимость, потому что, как вы сами подняли вопрос, то, что происходит в одной стране, в силу открытости границ и взаимосвязи нашей экономической влияет на другую страну. В этом отношении координация нужна, а в введении единого платежного средства — нет», — сказал глава МНЭ РК.

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