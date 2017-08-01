Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ раскрыли смысл санкций Путина по посольству США
Старейшая семья в мире раскрыла секрет долголетия
Обвиняемая в ДТП с «пьяным» мальчиком сделала заявление в суде
В России упразднили понятие «дача»
Пресняков и его жена хотят навсегда уехать из России
Гендерный разрыв по-японскиЯпонских женщин ограничивает высокая эффективность труда в стране
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала»
Умерла Жанна Моро
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
"Я подарила молодым свадьбу": Орбакайте о сыне
СМИ: Леру Кудрявцеву без макияжа не узнали в Сети
Меладзе и Джанабаева вместе блистали на красной дорожке (фото)
17-летняя школьница стала самой красивой девушкой США (фото)
Савченко: лишение Саакашвили гражданства дорого обойдется Украине
Совфед о санкциях: Объявление политической войны
В России упразднили понятие «дача»
В московском метро появится «розовая» ветка
Фоторепортажи
10Японская поэзия спорта
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
12:29 (мск), источник: РИА Новости

Все машины американского посольства покинули дачу в Серебряном Бору

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Последняя машина с дипломатическими номерами покинула бывшую дачу посольства США в Серебряном Бору в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Последние два сотрудника, уехавшие на этой машине, повесили на ворота дачи замок.

Перед этим дачу покинула колонна из грузовиков, внедорожника и микроавтобуса с мебелью. На территории оставалась только одна машина, которая теперь также покинула её.

Во время загрузки произошла ошибка.

Представителей российской стороны у дачи нет.

В конце прошлой недели МИД РФ сообщил, что с 1 августа лишает посольство США права пользоваться этой дачей в качестве ответной меры на изъятие США в нарушение Венской конвенции российской дипсобственности.

Читайте также
Белый дом рассматривает варианты ответа на сокращение дипмиссии в Москве

Серебряный бор — уникальный природный заповедник на западе Москвы. По сути, это искусственный остров на Москва-реке, появившийся после строительства небольшого канала в 30-ые годы 20-го века. Здесь нетронутый лес, озеро и красивые песчаные пляжи — кстати, одни из немногих в Москве, где официально разрешено купаться. Американская дача находится буквально в 50 метрах от ближайшего пляжа, в самом конце улицы Таманской.

В Серебряном Бору также находится коттеджный посёлок «Сильвер Плейс», несколько элитных резиденций и дач, в том числе, ещё с советского времени — дача посольства США по адресу Таманская улица, 107А. В соседнем доме, номер 107 — 28-ой пожарно-спасательный отряд МЧС по Москве.

В популярных интернет-приложениях можно найти немало фотографий, «тэгированных» дачей в Серебряном Бору. На фото хорошо одетые люди пьют коктейли и режут торты в виде американского флага. Все вечеринки проходят опять-таки под флагами США и с американской символикой.

Комментарии
2
Александр Коненков
Пусть канают америкосы в свою америкосию без них веселей.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Товарищ Сухов Красноармеец
Боже, покарай америку
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Макфол рассказал, чем для россиян обернется ответ Москвы на санкции
Посольство США рассказало о последствиях сокращения дипмиссии в России
Пенс анонсировал скорое подписание Трампом санкций против России
В Сирии сообщили о гибели 60 человек при ударе ВВС коалиции США
Табачные компании предложили ввести минимальную цену на сигареты
Подвергшегося критике за портрет Лаврова пилота пригласили в РФ
Суд взыскал с «Трансаэро» 288 млн рублей в пользу «Аэрофлота»
Губернатор Сахалина предложил ввести безвизовый режим с Японией
Спорт
И все — за одного: «Спартак» отменяет кризис Слухи о кризисе "Спартака" оказались сильно преувеличены
Авто
Россиянам предложат недорогой 7-местный кроссовер Российский офис китайской компании Lifan Motors заявил, что осенью 2017 года на российский рынок выйдет модель Myway
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
«Первому каналу» запретили показывать «Тайны следствия» В судебном иске компания ВГТРК потребовала компенсацию в 192 млн рублей — по 1 млн за каждую незаконно показанную серию 13 сезонов
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
В России рухнул спрос на жилье
В России упразднили понятие «дача»
Леди
Что носить в жару, если вы ненавидите открытую одежду: 5 идей Если вы не любите открытую одежду и большую часть дня прячетесь в тени, рассказываем, как одеваться в жаркие дни в мегаполисе с комфортом для себя.
Дети
Стефания Маликова поступила в престижный вуз Дочь Дмитрия Маликова дала полезный совет будущим выпускникам.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь