Все машины американского посольства покинули дачу в Серебряном Бору
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Последняя машина с дипломатическими номерами покинула бывшую дачу посольства США в Серебряном Бору в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Последняя машина с дипломатическими номерами покинула бывшую дачу посольства США в Серебряном Бору в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.
Последние два сотрудника, уехавшие на этой машине, повесили на ворота дачи замок.
Перед этим дачу покинула колонна из грузовиков, внедорожника и микроавтобуса с мебелью. На территории оставалась только одна машина, которая теперь также покинула её.
Представителей российской стороны у дачи нет.
В конце прошлой недели МИД РФ сообщил, что с 1 августа лишает посольство США права пользоваться этой дачей в качестве ответной меры на изъятие США в нарушение Венской конвенции российской дипсобственности.
Серебряный бор — уникальный природный заповедник на западе Москвы. По сути, это искусственный остров на
В Серебряном Бору также находится коттеджный посёлок «Сильвер Плейс», несколько элитных резиденций и дач, в том числе, ещё с советского времени — дача посольства США по адресу Таманская улица, 107А. В соседнем доме, номер 107 — 28-ой
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