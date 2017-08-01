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13:31 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области закончился прием документов для регистрации кандидатов на выборы депутатов

В Ростовской области завершился прием документов для регистрации кандидатов на выборы депутатов представительных органов власти городских округов и сельских поселений. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии Ростовской области.

Всего региональные отделения политических партий выдвинули более 100 кандидатов. Из них 38 человек — представители «Единой России», 25 — ЛДПР, 19 — «Справедливой России», 16 — КПРФ, 4 — «Партии Роста». При этом кандидаты от «Партии Роста» собрали необходимое число подписей в свою поддержку, что является обязательным условием выдвижения для непарламентской партии, отмечают в ведомстве. Еще 28 кандидатов подали документы в порядке самовыдвижения.

«Территориальные избирательные комиссии проверяют документы и выносят решение о регистрации. По состоянию на 28 июля уже зарегистрировано 42 кандидата. Процедура завершится 6 августа», — говорится в сообщении избиркома.

Напомним, 10 сентября в единый день голосования выборы депутатов состоятся в Азове, Волгодонске, Донецке, Таганроге, Шахтах, а также Аксайском, Зимовниковском, Неклиновском, Орловском, Родионово-Несветайском, Семикаракорском, Сальском и Тацинском районах.

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