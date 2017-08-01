В Ростовской области закончился прием документов для регистрации кандидатов на выборы депутатов

Всего региональные отделения политических партий выдвинули более 100 кандидатов. Из них 38 человек — представители «Единой России», 25 — ЛДПР, 19 — «Справедливой России», 16 — КПРФ, 4 — «Партии Роста». При этом кандидаты от «Партии Роста» собрали необходимое число подписей в свою поддержку, что является обязательным условием выдвижения для непарламентской партии, отмечают в ведомстве. Еще 28 кандидатов подали документы в порядке самовыдвижения.