Пенс заявил, что Трамп скоро подпишет закон о введении новых санкций против России

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«Мы уверены, что есть возможность улучшить отношения с Россией. Время покажет. Однако диалог между сторонами начинаются с признания взглядов друг друга и обоюдного уважения. Санкции, которые подпишет Трамп, станут доказательством того, что мы делаем то, что говорим», — заявил господин Пенс. Конкретных сроков подписания он не назвал.

Ранее законопроект о новых санкциях против России согласовал Конгресс США. Новый список ограничений затрагивает и европейских партнеров России — санкции коснутся компании Евросоюза, которые участвуют в российских энергетических проектах. Страны ЕС заявили, что оставляют за собой право введения санкций для Вашингтона в случае, если новые антироссийские ограничения не будут согласованы с европейскими партнерами.