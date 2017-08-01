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12:11 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Пенс заявил, что Трамп скоро подпишет закон о введении новых санкций против России

Президент США Дональд Трамп скоро подпишет закон о введении новых санкций против России, сообщил вице-президент США Майкл Пенс на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили в Тбилиси. Конкретных сроков он не назвал.

Источник: Reuters

«Мы уверены, что есть возможность улучшить отношения с Россией. Время покажет. Однако диалог между сторонами начинаются с признания взглядов друг друга и обоюдного уважения. Санкции, которые подпишет Трамп, станут доказательством того, что мы делаем то, что говорим», — заявил господин Пенс. Конкретных сроков подписания он не назвал.

Ранее законопроект о новых санкциях против России согласовал Конгресс США. Новый список ограничений затрагивает и европейских партнеров России — санкции коснутся компании Евросоюза, которые участвуют в российских энергетических проектах. Страны ЕС заявили, что оставляют за собой право введения санкций для Вашингтона в случае, если новые антироссийские ограничения не будут согласованы с европейскими партнерами.

В Кремле назвали решение американских конгрессменов «шантажом, который несет угрозу многим странам», и обозначили конкретные ответные меры — запрет на пользование дачей в Серебряном Бору и складскими помещениями в Москве и сокращение американского дипломатического корпуса.

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