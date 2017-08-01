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12:04 (мск), источник: Noi.md

Как президент проводит отпуск

Игорь Додон в сопровождении группы депутатов и сторонников ПСРМ сегодня поднимется на Афонскую гору.

Источник: Noi.md

Президент опубликовал в социальной сети серию фотографий, на которых он снят рядом с депутатами Григорием Новаком, Корнелиу Фуркулицэ и Петром Кордуняном.

«С Божией помощью! Мы отправляемся на Святую гору Афон. Будем молиться за Молдову и благосостояние нашего народа», написал Додон. Отметим, что президент совершил паломничество на Афон и в прошлом году.

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