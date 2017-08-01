Как президент проводит отпуск
Игорь Додон в сопровождении группы депутатов и сторонников ПСРМ сегодня поднимется на Афонскую гору.
Игорь Додон в сопровождении группы депутатов и сторонников ПСРМ сегодня поднимется на Афонскую гору.
Президент опубликовал в социальной сети серию фотографий, на которых он снят рядом с депутатами Григорием Новаком, Корнелиу Фуркулицэ и Петром Кордуняном.
«С Божией помощью! Мы отправляемся на Святую гору Афон. Будем молиться за Молдову и благосостояние нашего народа», написал Додон. Отметим, что президент совершил паломничество на Афон и в прошлом году.