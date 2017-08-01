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12:26 (мск), источник: РИА Крым

Бахарев призвал не делать преждевременных выводов на тему его отставки

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости (Крым). Решение об отставке главы администрации Симферополя принимает глава Республики Крым, поэтому делать какие-либо выводы на тему возможной смены руководства города сейчас преждевременно.

Источник: РИА "Новости"

Об этом журналистам заявил глава администрации Геннадий Бахарев, комментируя появление на сайте «Активный Симферополь» голосования по вопросу его отставки.

28 июля на сайте электронных голосований и опросов администрации крымской столицы «Активный Симферополь» появился опрос, который призван выяснить мнение горожан по поводу дальнейшего пребывания Бахарева на своем посту. Пользователям сайта предложено ответить на вопрос, поддерживают ли они отставку действующего главы администрации. Голосовать симферопольцы могут до 10 августа.

«Я сам инициировал этот опрос. Давайте не упреждать ситуацию. В зависимости от голосования будут и действия. Пока я могу просто сказать, что большая шумиха, которая поднялась после того, как мы ультимативно поговорили с общественностью, была мною ожидаема. Это мнение, которое никого не удивило. Но есть мнение других людей, которое мы захотели услышать. Здесь не надо делать никаких выводов. Все это преждевременно. Решение в конечном итоге принимает глава Республики. Я приму любое (его решение — ред.)», — заявил Бахарев.

На прошлой неделе в ряде СМИ появилась информация о том, что глава Симферополя Геннадий Бахарев написал заявление об отставке. Сам руководитель администрации эту информацию опроверг.

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