Бахарев призвал не делать преждевременных выводов на тему его отставки

«Я сам инициировал этот опрос. Давайте не упреждать ситуацию. В зависимости от голосования будут и действия. Пока я могу просто сказать, что большая шумиха, которая поднялась после того, как мы ультимативно поговорили с общественностью, была мною ожидаема. Это мнение, которое никого не удивило. Но есть мнение других людей, которое мы захотели услышать. Здесь не надо делать никаких выводов. Все это преждевременно. Решение в конечном итоге принимает глава Республики. Я приму любое (его решение — ред.)», — заявил Бахарев.