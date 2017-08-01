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15:11 (мск), источник: Городской репортер

Депутат Госдумы попросил проверить повышение цен на проезд в Ростове

Госдума заинтересовалась повышением тарифа в общественном транспорте Ростова — депутат Сергей Иванов направил письма в областные инстанции с целью разобраться, почему стоимость проезда в городе решили повысить до 25 рублей. Об этом сообщает ростовское региональное отделение ЛДПР.

Депутат Сергей Иванов попросил прокурора региона Юрия Баранова проверить экономическую обоснованность увеличения тарифа в общественном транспорте Ростова, а также соблюдения процедуры принятия решения об увеличении стоимости проезда. Также он попросил областную ГИБДД усилить работу по выявлению и пресечению нарушений водителями маршрутных такси. Кроме того, ростовское отделение ЛДПР провело одиночный пикет с названием «Опять двадцать пять!» и лозунгом «Ростовские маршрутки: больше экстрима — дороже цена!».

Напомним, ранее сообщалось, что стоимость проезда в общественном транспорте Ростова повысится: до 25 рублей в маршрутках и до 20 рублей в автобусах. Последняя цена будет действовать только в тех случаях, когда пассажир будет платить безналично, с помощью транспортной карты, если оплата наличными, то цена составит 25 рублей.

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