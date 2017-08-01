Путин подписал закон о порядке оплаты общедомовых коммунальных услуг

Источник: РИА Новости

Закон вносит ряд изменений в Жилищный кодекс РФ, касающихся порядка оплаты воды, электроэнергии и водоотведения, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме.

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С 1 января 2017 года в плату за содержание жилого помещения включается плата за холодную и горячую воду, отведение сточных вод, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, которая ранее была включена в плату за коммунальные услуги.

Размер расходов граждан на общедомовые нужды определялся исходя из нормативов, утверждаемых органами госвласти субъектов РФ.

Как отмечается в материалах Минстроя РФ, согласно поправкам, у собственников появляется право выбирать способ расчета платы за коммунальные ресурсы на общедомовые нужны из числа предлагаемых законом и, кроме того, законодательно закрепляется приоритет показаний общедомовых приборов учета над установленными нормативами.