Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая железная дорога: РФ лишает Киев последних аргументов - СМИ
Старейшая семья в мире раскрыла секрет долголетия
МИД Украины обратился к украинцам, живущим и работающим в России
Мнение: Между США и Европой начинается конфликт из-за России
63-летняя Ангела Меркель отдыхает в Италии в странном наряде
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала»
Умерла Жанна Моро
В Берлине нашли заброшенный автосервис, где чинили «Москвичи»
Ferrari сгорел дотла через час после покупки
"Я подарила молодым свадьбу": Орбакайте о сыне
СМИ: Леру Кудрявцеву без макияжа не узнали в Сети
Меладзе и Джанабаева вместе блистали на красной дорожке (фото)
17-летняя школьница стала самой красивой девушкой США (фото)
Савченко: лишение Саакашвили гражданства дорого обойдется Украине
Совфед о санкциях: Объявление политической войны
В России упразднили понятие «дача»
В московском метро появится «розовая» ветка
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
8Уникальные витрины Могадишо
13:27 (мск), источник: СуперОмск

Фролов раскрыл интригу со своим выдвижением в мэры Омска

На своей пресс-конференции 1 августа исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов не дал прямого ответа на вопрос о своем участии в конкурсе на должность градоначальника, но дал понять, что многие кадровые вопросы в мэрии будут решаться по итогам выборов в омский горсовет.

«Я сегодня исполняю обязанности в полном режиме до октября. Многое будет решаться после выборов, и, я думаю, сейчас никто не знает, кто будет мэром. Я исполняю обязанности мэра и не знаю, что будет дальше», — заявил Сергей Фролов.

Напомним, очередной конкурс на должность мэра Омска состоится в ноябре. После конкурсного отбора определять градоначальника предстоит депутатам нового созыва омского горсовета. Выборы в горсовет состоятся 10 сентября.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Путин подписал закон об оплате общедомовых коммунальных услуг
В Сирии сообщили о гибели 60 человек при ударе ВВС коалиции США
Табачные компании предложили ввести минимальную цену на сигареты
Все машины посольства США покинули дачу в Серебряном Бору
Пенс анонсировал скорое подписание Трампом санкций против России
Суд взыскал с «Трансаэро» 288 млн рублей в пользу «Аэрофлота»
Зимбабвийские разведчики объяснили неудачу в сибирском лесу
Спорт
И все — за одного: «Спартак» отменяет кризис Слухи о кризисе "Спартака" оказались сильно преувеличены
Авто
Воры украли крупную партию «айфонов» из едущего грузовика (видео) Способ совершения преступления оказался настолько необычным, что поначалу поставил полицейских в тупик
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
61-летняя Наталья Андрейченко снова сыграет Мэри Поппинс Актриса рассказала о современном продолжении советского фильма
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
В России рухнул спрос на жилье
В России упразднили понятие «дача»
Леди
Что носить в жару, если вы ненавидите открытую одежду: 5 идей Если вы не любите открытую одежду и большую часть дня прячетесь в тени, рассказываем, как одеваться в жаркие дни в мегаполисе с комфортом для себя.
Дети
Стефания Маликова поступила в престижный вуз Дочь Дмитрия Маликова дала полезный совет будущим выпускникам.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь