Фролов раскрыл интригу со своим выдвижением в мэры Омска

«Я сегодня исполняю обязанности в полном режиме до октября. Многое будет решаться после выборов, и, я думаю, сейчас никто не знает, кто будет мэром. Я исполняю обязанности мэра и не знаю, что будет дальше», — заявил Сергей Фролов.