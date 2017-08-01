Фролов раскрыл интригу со своим выдвижением в мэры Омска
На своей
На своей
«Я сегодня исполняю обязанности в полном режиме до октября. Многое будет решаться после выборов, и, я думаю, сейчас никто не знает, кто будет мэром. Я исполняю обязанности мэра и не знаю, что будет дальше», — заявил Сергей Фролов.
Напомним, очередной конкурс на должность мэра Омска состоится в ноябре. После конкурсного отбора определять градоначальника предстоит депутатам нового созыва омского горсовета. Выборы в горсовет состоятся 10 сентября.